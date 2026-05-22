15:20 22.05.2026 (обновлено: 15:55 22.05.2026)
Россия запросила экстренное заседание СБ ООН из-за удара ВСУ в Старобельске

© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Эмблема Организации Объединённых Наций (ООН) на здании организации в Женеве. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия запросила экстренное заседание СБ ООН.
  • Причина запроса — преднамеренный удар ВСУ по общежитию в Старобельске, где проживали несовершеннолетние и студенты.
ООН, 22 мая – РИА Новости. РФ запросила экстренное заседание СБ ООН в связи с преднамеренным ударом ВСУ по общежитию в Старобельске, сообщил пресс-секретарь постоянного представителя России при ООН Евгений Успенский.
Ранее глава региона Леонид Пасечник сообщил, что 35 человек были ранены при атаке БПЛА ВСУ по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа педуниверситета в ЛНР, позже эта цифра увеличилась до 39 человек, есть погибшие.
"Россия запросила экстренное заседание Совета Безопасности ООН в связи с преднамеренным ударом ВСУ по общежитию, где проживали несовершеннолетние и студенты, в Старобельске", – сказал он журналистам.
Успенский отметил, что заседание запросили на пятницу. В китайском постпредстве при ООН (председательствует в СБ в мае) пока не ответили РИА Новости на запрос, на какое время и дату будет назначено заседание.
Последствия атаки ВСУ на здание общежития Старобельского профессионального колледжа - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
РоссияСтаробельскООНВооруженные силы УкраиныСовет Безопасности ООНУдар ВСУ по колледжу в СтаробельскеЛуганская Народная РеспубликаВ миреЛеонид Пасечник
 
 
