МУС превратился в юридическое орудие гибридной войны, заявили в Совбезе

На I Международном форуме по безопасности, который пройдет в конце мая в России, будет обсуждаться тема противодействия инструментам гибридного воздействия на суверенные страны.

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Международный уголовный суд (МУС) превратился из органа международного правосудия в юридическое орудие гибридной войны, его должностные лица, принявшие противоправные решения, должны преследоваться за преступления, предусмотренные национальным уголовным правом, заявил в интервью РИА Новости заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов.

Тематика противодействия инструментам гибридного воздействия на суверенные страны будет обсуждаться на I Международном форуме по безопасности, предстоящем в конце мая в России . Политическая ангажированность и противоречия Римского статута Уставу ООН показывают полную несостоятельность МУС , отметил Венедиктов

"МУС, по сути, трансформировался из органа международного правосудия в юридическое орудие гибридной войны. Его судьи, прокуроры и прочие должностные лица, принявшие противоправные решения, могут и должны преследоваться за преступления, предусмотренные национальным уголовным правом", - подчеркнул замсекретаря Совбеза РФ.

Юристам суверенных стран необходимо на всех возможных площадках аргументированно и подробно выступать с профессиональной критикой решений МУС, представляя международно-правовую позицию мировому юридическому сообществу и СМИ, отметил Венедиктов.

"Готовы тесно взаимодействовать со всеми заинтересованными странами в целях недопущения продолжения деструктивной деятельности псевдосуда", - сказал он.