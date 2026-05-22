МУС превратился в юридическое орудие гибридной войны, заявили в Совбезе

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Международный уголовный суд (МУС) превратился из органа международного правосудия в юридическое орудие гибридной войны, его должностные лица, принявшие противоправные решения, должны преследоваться за преступления, предусмотренные национальным уголовным правом, заявил в интервью РИА Новости заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов.
Тематика противодействия инструментам гибридного воздействия на суверенные страны будет обсуждаться на I Международном форуме по безопасности, предстоящем в конце мая в России. Политическая ангажированность и противоречия Римского статута Уставу ООН показывают полную несостоятельность МУС, отметил Венедиктов.
"МУС, по сути, трансформировался из органа международного правосудия в юридическое орудие гибридной войны. Его судьи, прокуроры и прочие должностные лица, принявшие противоправные решения, могут и должны преследоваться за преступления, предусмотренные национальным уголовным правом", - подчеркнул замсекретаря Совбеза РФ.
Юристам суверенных стран необходимо на всех возможных площадках аргументированно и подробно выступать с профессиональной критикой решений МУС, представляя международно-правовую позицию мировому юридическому сообществу и СМИ, отметил Венедиктов.
"Готовы тесно взаимодействовать со всеми заинтересованными странами в целях недопущения продолжения деструктивной деятельности псевдосуда", - сказал он.
Международный форум по безопасности под эгидой Совета безопасности РФ пройдет 26-29 мая 2026 года в Московской области. В рамках форума предусмотрено проведение XIV международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, разноплановых тематических заседаний (научных конференций, круглых столов, брифингов, презентаций), двусторонних и многосторонних встреч, выставочных экспозиций по конкретным направлениям деятельности профильных российских ведомств и организаций. На форум приглашено более 180 стран и международных организаций, большая часть уже подтвердила свое участие.
