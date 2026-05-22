Правительство проработает вопрос о переселении дагестанцев из зон оползней - РИА Новости, 22.05.2026
10:04 22.05.2026
Правительство проработает вопрос о переселении дагестанцев из зон оползней

© РИА Новости / Омар Шапиев
Последствия оползней в поселке Уркарах в Дагестане
Последствия оползней в поселке Уркарах в Дагестане
  • Михаил Мишустин поручил проработать вопрос о включении в госпрограмму обеспечения доступным жильем мероприятий по переселению жителей Дагестана из оползневых зон.
  • Минстрою, Минфину и Минэкономразвития совместно с правительством Дагестана поручили проработать вопрос переселения людей, проживающих в оползневых зонах, в госпрограмму к 15 июля.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил проработать вопрос о включении в госпрограмму обеспечения доступным и комфортным жильем мероприятий по переселению жителей Дагестана из оползневых зон, сообщили в пресс-службе российского кабмина.
Глава правительства дал поручения по итогам совещания с членами правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа. Как сообщили в кабмине, особое внимание в перечне уделено вопросам ликвидации последствий ливней на Северном Кавказе и поддержки пострадавших граждан.
"В частности, Минстрою, Минфину и Минэкономразвития совместно с правительством Дагестана поручено к 15 июля проработать вопрос включения в госпрограмму "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" мероприятий по переселению людей, проживающих в оползневых зонах на территории республики", - рассказали в кабмине.
Обильные осадки в Дагестане в конце марта - начале апреля вызвали массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения, повреждения дорог и мостов. Из пострадавших домов было эвакуировано более 11 тысяч человек. По поручению президента России Владимира Путина была создана правительственная комиссия по ликвидации последствий паводков под руководством главы МЧС России Александра Куренкова.
РоссияРеспублика ДагестанМихаил МишустинАлександр КуренковМинистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)Министерство финансов РФ (Минфин России)Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Общество
 
 
