МИД: Россия располагает информацией, что Запад снабжает ВСУ разведданными

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Россия располагает достоверной информацией, что западные столицы снабжают ВСУ разведданными и помогают с целенаведением, заявили в пятницу в российском МИД.
"Располагаем достоверной информацией, что западные столицы снабжают ВСУ разведданными и помогают с целенаведением", - говорится в комментарии в связи с ударом ВСУ по колледжу Луганского государственного педагогического университета в Старобельске.