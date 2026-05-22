МИД: Россия располагает информацией, что Запад снабжает ВСУ разведданными
16:22 22.05.2026 (обновлено: 16:27 22.05.2026)

МИД: Россия располагает информацией, что Запад снабжает ВСУ разведданными

© РИА Новости / Юрий Кочетков
Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации
Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации. Архивное фото
  • Россия располагает достоверной информацией о том, что западные страны снабжают ВСУ разведданными, заявили в МИД.
  • Помощь западных стран включает помощь с целенаведением.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Россия располагает достоверной информацией, что западные столицы снабжают ВСУ разведданными и помогают с целенаведением, заявили в пятницу в российском МИД.
"Располагаем достоверной информацией, что западные столицы снабжают ВСУ разведданными и помогают с целенаведением", - говорится в комментарии в связи с ударом ВСУ по колледжу Луганского государственного педагогического университета в Старобельске.
