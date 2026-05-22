МИД призвал международные структуры осудить атаку ВСУ на колледж в ЛНР

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Россия призывает международные структуры, национальные правительства и мировую общественность осудить теракт в Старобельске, заявили в российском дипведомстве.

"Молчание будет равносильно пособничеству кровавым деяниям киевских террористов и безразличию к судьбам невинно погибших и пострадавших детей", - подчеркивается в заявлении.