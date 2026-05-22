Краткий пересказ от РИА ИИ
- Лидер правой партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян раскритиковал предложение канцлера Германии Фридриха Мерца наделить Киев статусом "ассоциированного члена" Европейского союза.
- Политик считает, что Франции необходимо выйти из состава Евросоюза.
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Лидер правой партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян раскритиковал предложение канцлера Германии Фридриха Мерца наделить Киев статусом "ассоциированного члена" Европейского союза.
"Как и хотела Урсула фон дер Ляйен, немецкий лидер <…> теперь предлагает Украине особый статус членства, что сделает ее окончательное вступление в ЕС необратимым и еще глубже втянет нас в этот самоубийственный для Европы конфликт", — написал он в соцсети X.
По мнению политика, на этом фоне Франции необходимо выйти из состава Евросоюза.
"ЕС нас убивает, давайте избавимся от него!" — заключил он.
В четверг канцлер Германии Фридрих Мерц предложил распространить на Украину обязательство о взаимной обороне из Договора о ЕС, предоставив ей статус "ассоциированного члена" объединения.
Владимир Зеленский ранее потребовал от Евросоюза принять Украину в состав объединения в 2027 году. При этом лидеры западных государств много раз указывали на несоответствие украинского законодательства европейским стандартам и говорили, что одним из обязательных условий рассмотрения членства Украины является основательное реформирование. Глава евродипломатии Кая Каллас 15 февраля признала, что страны — члены Евросоюза не готовы озвучить Украине дату ее вступления в блок.