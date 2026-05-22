Медведев обвинил турнир Большого шлема в нежелании вести диалог

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Первая ракетка России Даниил Медведев заявил, что организаторы турниров Большого шлема не хотят слушать теннисистов.
Ранее сообщалось, что 20 ведущих мировых теннисистов подписали письмо, в котором выразили недовольство недостаточным увеличением призового фонда "Ролан Гаррос". В пятницу во время медиадня, предшествующего старту Открытого чемпионата Франции по теннису, игроки ограничили общение с прессой 15 минутами, после чего покинули медиацентр. Акция связана с тем, что турниры Большого шлема выделяют на призовые около 15% своих доходов. По информации СМИ, пресс-конференцию покинули Янник Синнер, Арина Соболенко, Ига Швёнтек, Кори Гауфф, Джессика Пегула и Медведев.
"Игроки не хотят никому навредить. Мы просто хотим сесть за стол переговоров с руководством турниров Большого шлема, потому что чувствуем, что нас не слишком хотят слушать. Мы пытаемся сделать шаги к тому, чтобы этот диалог состоялся. И, пожалуй, впервые за многие годы игроки действительно едины в этом вопросе. Мы хотим, чтобы наш голос был услышан", - приводит слова Медведева с пресс-конференции Punto de Break.
"Календарь очень тяжелый. Если играешь до самого конца сезона, практически невозможно отдохнуть. Берешь три недели отпуска - и уже ставишь под угрозу подготовку к Австралии, а жертвовать турниром Большого шлема никто не хочет. Думаю, если когда-нибудь туру удастся немного сократить продолжительность сезона, даже если это будет означать меньше турниров или даже меньше денег, очень многие игроки приняли бы такое изменение, потому что оно сильно помогло бы физически и, вероятно, снизило бы количество травм", - добавил россиянин.
В СМИ также подчеркивается, что Новак Джокович не стал участвовать в этой акции. "Каждый игрок принимает собственные решения, и это самое важное. Новак всегда был очень активен в защите интересов игроков, и я уверен, что он поддерживает общий посыл, пусть, возможно, не именно эту конкретную часть, связанную со СМИ. Я очень уважаю его и убежден, что он продолжает поддерживать игроков и сам тур", - сказал Медведев.
"Ролан Гаррос" пройдет с 24 мая по 7 июня. В апреле организаторы Открытого чемпионата Франции объявили, что призовой фонд турнира вырастет на 9,53% по сравнению с 2025 годом и достигнет 61,7 миллиона евро. Победители в одиночном разряде получат по 2,8 млн, финалисты - по 1,4 млн.