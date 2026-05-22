Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Старобельске в ЛНР достали тело погибшего из-под завалов после удара ВСУ по колледжу.
- Под обрушившимися конструкциями могут находиться еще почти 20 человек.
- Спасательные работы приостановили из-за угрозы повторной атаки.
- В МИД подчеркнули, что удар был целенаправленным, рядом с учебным заведением нет военных объектов.
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. В Старобельске в ЛНР достали тело погибшего из-под завалов после атаки ВСУ на колледж, сообщили в пресс-службе МЧС.
«
"На месте обрушения общежития спасатели разбирают завалы вручную и с помощью инженерной техники. Извлечено тело одного погибшего и обнаружено местонахождение трех человек", — заявили в ведомстве.
Сотрудники МЧС работают на месте обрушения общежития.
3 из 3
Сотрудники МЧС работают на месте обрушения общежития.
3 из 3
Под обрушившимися конструкциями могут находиться еще почти 20 человек. Спасательные работы приостановили из-за угрозы повторной атаки.
Об ударе украинских дронов по учебному корпусу и общежитию колледжа сообщил утром в пятницу глава ЛНР Леонид Пасечник. Там находились 86 детей, ранения получили более 30. В больницы госпитализировали восемь человек, трое из них — в тяжелом состоянии.
Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник подчеркнул, что атака была целенаправленной, возле учебного заведения нет военных объектов. ВСУ били по нему несколько раз тяжелыми БПЛА самолетного типа.
Дипломат добавил, что Россия предоставит информацию об этом военном преступлении в международные организации, наказание за него будет неотвратимым. Возбуждено дело о теракте.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18