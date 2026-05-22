В Совбезе оценили эффективность работы Африканского корпуса в Мали

Минобороны РФ сообщало, что 25 апреля незаконные вооруженные формирования в Мали численностью порядка 12 тысяч человек предприняли попытку вооруженного переворота. Подготовка боевиков велась при участии украинских и европейских наемников-инструкторов. Подразделения "Африканского корпуса" не позволили совершить госпереворот и не допустили массовой гибели гражданских.