В Совбезе оценили эффективность работы Африканского корпуса в Мали

- Власти Мали с помощью подразделений Африканского корпуса Минобороны России сумели отбить массированную атаку исламистов, это подтверждает эффективность проводимой работы.
- Венедиктов отметил, что Россия оказывает поддержку в рамках коллективных международных усилий.
- Делегации из 50 стран Африки ожидаются на I Международном форуме по безопасности под эгидой Совбеза.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Власти Мали с помощью подразделений Африканского корпуса Минобороны России сумели отбить массированную атаку исламистов и удержать ключевые позиции в Бамако и других городах страны, это подтверждает эффективность совместной работы России и партнеров с африканского континента, заявил в интервью РИА Новости заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов.
Венедиктов отметил, что Россия оказывает поддержку странам Африки в рамках коллективных международных усилий, а также на двусторонней основе. В контексте вопросов безопасности это, прежде всего, повышение боеспособности вооруженных сил государств континента, подготовка их военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и спецслужб.
Минобороны РФ сообщало, что 25 апреля незаконные вооруженные формирования в Мали численностью порядка 12 тысяч человек предприняли попытку вооруженного переворота. Подготовка боевиков велась при участии украинских и европейских наемников-инструкторов. Подразделения "Африканского корпуса" не позволили совершить госпереворот и не допустили массовой гибели гражданских.
Как отметил Венедиктов, делегации из 50 стран Африки ожидаются на I Международном форуме по безопасности под эгидой Совбеза РФ, который пройдет 26-29 мая 2026 года в Московской области.
В рамках форума предусмотрено проведение XIV международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, разноплановых тематических заседаний (научных конференций, круглых столов, брифингов, презентаций), двусторонних и многосторонних встреч, выставочных экспозиций по конкретным направлениям деятельности профильных российских ведомств и организаций. На форум приглашено более 180 стран и международных организаций, большая часть уже подтвердила свое участие.