Макрона освистали болельщики перед финалом Кубка Франции по футболу - РИА Новости Спорт, 22.05.2026
23:23 22.05.2026
Макрона освистали болельщики перед финалом Кубка Франции по футболу

Макрона освистали болельщики перед финальным матчем Кубка Франции по футболу

© REUTERS / Louiza Vradi — Президент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
© REUTERS / Louiza Vradi
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
  • Президента Франции Эммануэля Макрона освистали перед началом финального матча Кубка страны по футболу.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президента Франции Эммануэля Макрона освистали перед началом финального матча Кубка страны по футболу между "Лансом" и "Ниццей".
Встреча проходит в Париже на стадионе "Стад де Франс", вместимость которого превышает 80 тысяч зрителей. Перед началом игры Макрон под свист болельщиков спустился с трибуны, чтобы пожать руку игрокам двух команд.
Как отмечает RMC Sport, Макрон поприветствовал игроков на поле впервые с 2022 года. Подчеркивается, что в трех предыдущих розыгрышах он пожимал руку финалистам в тоннеле стадиона, чтобы избежать свиста и неодобрительных возгласов со стороны болельщиков.
ФутболСпортФранцияПарижЭммануэль МакронЛансНиццаСтад де Франс
 
  • Теннис
    Завершен
    T. Gentzsch
    Р. Сафиуллин
    374
    666
  • Хоккей
    Завершен
    Канада
    Словения
    3
    1
  • Баскетбол
    Завершен
    Валенсия
    Реал Мадрид
    90
    105
  • Хоккей
    Завершен
    Швеция
    Италия
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Фиорентина
    Аталанта
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ланс
    Ницца
    3
    1
