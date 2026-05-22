Макрона освистали болельщики перед финалом Кубка Франции по футболу

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президента Франции Эммануэля Макрона освистали перед началом финального матча Кубка страны по футболу между "Лансом" и "Ниццей".

Как отмечает RMC Sport, Макрон поприветствовал игроков на поле впервые с 2022 года. Подчеркивается, что в трех предыдущих розыгрышах он пожимал руку финалистам в тоннеле стадиона, чтобы избежать свиста и неодобрительных возгласов со стороны болельщиков.