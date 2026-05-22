В ЛНР ввели режим ЧС регионального характера.

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил о введении режима ЧС регионального характера после трагедии в Старобельске, где ВСУ ударили по колледжу.
Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что шесть человек погибли в результате удара ВСУ по студенческому общежитию Старобельского педагогического колледжа. Пасечник сообщал, что 35 человек были ранены при атаке БПЛА ВСУ по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа педуниверситета в ЛНР, позже эта цифра увеличилась до 39 человек.