В ЛНР ввели режим ЧС регионального характера
20:11 22.05.2026 (обновлено: 20:20 22.05.2026)
В ЛНР ввели режим ЧС регионального характера

© РИА Новости / Евгений Биятов | Сотрудники МЧС РФ работают на месте обрушения здания общежития Старобельского колледжа в результате атаки ВСУ
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В ЛНР ввели режим ЧС регионального характера.
  • Причиной введения режима ЧС стал удар ВСУ по колледжу в Старобельске.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил о введении режима ЧС регионального характера после трагедии в Старобельске, где ВСУ ударили по колледжу.
"Принял решение о введении режима чрезвычайной ситуации регионального характера. Сейчас важно активизировать все силы для ликвидации последствий удара и оказать необходимую помощь", - написал Пасечник в канале на платформе "Макс".
Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что шесть человек погибли в результате удара ВСУ по студенческому общежитию Старобельского педагогического колледжа. Пасечник сообщал, что 35 человек были ранены при атаке БПЛА ВСУ по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа педуниверситета в ЛНР, позже эта цифра увеличилась до 39 человек.
Под завалами в ЛНР остаются 15 человек, заявил Пасечник
Луганская Народная РеспубликаСтаробельскУдар ВСУ по колледжу в СтаробельскеРоссияЛеонид ПасечникВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
