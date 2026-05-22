Путин рассказал о целях атаки ВСУ на общежитие в ЛНР

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Киевскому режиму нужны такие преступления, как атака в ЛНР, чтобы отвлечь внимание от происходящего на фронте и затем свалить все последствия на Российскую Федерацию, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава республики Леонид Пасечник в пятницу объявил об атаке БПЛА ВСУ по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа педагогического университета в ЛНР. Путин провел встречу с выпускниками программы "Время героев".
"Киевскому режиму, безусловно, нужны подобные преступления, чтобы отвлечь внимание от происходящих событий и на фронте, и в стране, вызвать ответную реакцию в России, а затем, мы это знаем, не раз проходили, все свалить на нас, на Россию, на нашу страну, все обострения и все последствия подобных преступлений", - сказал Путин в ходе встречи с выпускниками программы "Время героев".