Путин объявил минуту молчания по погибшим при атаке ВСУ по колледжу в ЛНР

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с выпускниками программы "Время Героев" объявил минуту молчания по погибшим в результате атаки ВСУ по общежитию в ЛНР.
Глава государства отметил, что шесть человек погибли в результате удара ВСУ по студенческому общежитию Старобельского педагогического колледжа.
"Сейчас я просил бы встать и почтить память погибших", - сказал Путин во время встречи с выпускниками первого потока программы "Время Героев".
Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что 35 человек ранены при атаке БПЛА ВСУ по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа педуниверситета, позже эта цифра увеличилась до 39 человек.