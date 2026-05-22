Путин объявил минуту молчания по погибшим при атаке ВСУ по колледжу в ЛНР - РИА Новости, 22.05.2026
17:24 22.05.2026 (обновлено: 18:20 22.05.2026)
Путин объявил минуту молчания по погибшим при атаке ВСУ по колледжу в ЛНР

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин объявил минуту молчания по погибшим в результате атаки ВСУ по общежитию в ЛНР.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с выпускниками программы "Время Героев" объявил минуту молчания по погибшим в результате атаки ВСУ по общежитию в ЛНР.
Глава государства отметил, что шесть человек погибли в результате удара ВСУ по студенческому общежитию Старобельского педагогического колледжа.
"Сейчас я просил бы встать и почтить память погибших", - сказал Путин во время встречи с выпускниками первого потока программы "Время Героев".
Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что 35 человек ранены при атаке БПЛА ВСУ по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа педуниверситета, позже эта цифра увеличилась до 39 человек.
