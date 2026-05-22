Путин: рядом с общежитием в ЛНР, атакованным ВСУ, нет военных объектов

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Никаких военных объектов рядом с общежитием, которое атаковали ВСУ в ЛНР, нет, заявил президент России Владимир Путин.
Глава республики Леонид Пасечник в пятницу сообщил об атаке БПЛА ВСУ по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа педагогического университета в ЛНР.
"Подчеркну, это важно, никаких объектов военного назначения, объектов спецслужб, либо родственных им служб рядом с общежитием нет", - сказал Путин в ходе встречи с выпускниками программы "Время героев".
"Поэтому говорить о том, что снаряды поразили здание под действием наших средств ПВО, РЭБ, нет никаких оснований", - добавил российский лидер.