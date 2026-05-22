Омбудсмен ЛНР назвала удар ВСУ по колледжу в Старобельске целенаправленным

ДОНЕЦК, 22 мая – РИА Новости. Удар украинских военных по зданию учебного корпуса и общежития колледжа в Старобельске в Луганской Народной Республике был целенаправленным, сообщила уполномоченный по правам человека в ЛНР Анна Сорока.
"Судя по анализу, того, что дается украинскими СМИ, они (ВСУ - ред.) прекрасно знали, куда целились", – сказала Сорока ИС "Вести".
Ранее глава региона Леонид Пасечник сообщил, что 35 человек были ранены при атаке БПЛА ВСУ по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа педуниверситета в ЛНР, позже эта цифра увеличилась до 39 человек, есть погибшие.