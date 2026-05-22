В ЛНР приостановили работы у общежития из-за угрозы повторной атаки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Спасательные работы на месте обрушения общежития в Старобельске приостановили из-за угрозы повторной атаки.
- Ранее Леонид Пасечник сообщил, что 35 человек получили ранения.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Спасательные работы на месте обрушения общежития в Старобельске приостановлены из-за угрозы повторной атаки, сообщили РИА Новости в МЧС России.
Ранее глава республики Леонид Пасечник сообщил, что 35 человек получили ранения при атаке БПЛА ВСУ по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа педуниверситета в ЛНР.
«
"Из-за угрозы повторной атаки в Старобельске на месте обрушения общежития проведение поисково-спасательных работ приостановлено", - говорится в сообщении.