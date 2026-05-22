08:49 22.05.2026 (обновлено: 10:32 22.05.2026)
В ЛНР спасатели разбирают завалы после атаки ВСУ на колледж

© РИА Новости / МЧС РФ | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС РФ работают на месте обрушения здания общежития колледжа в результате атаки ВСУ по Старобельску. 22 мая 2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В ЛНР спасатели разбирают завалы после атаки БПЛА ВСУ на здание колледжа.
  • Под завалами еще находятся дети, 35 человек получили ранения при атаке.
ЛУГАНСК, 22 мая - РИА Новости. Спасатели разбирают завалы после атаки БПЛА ВСУ на здание колледжа в ЛНР, под завалами еще находятся дети, сообщил глава республики Леонид Пасечник.
Ранее Пасечник сообщил, что 35 человек получили ранения при атаке БПЛА ВСУ по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа педуниверситета в ЛНР.
"Спасатели продолжают разбирать завалы, двоих уже удалось поднять на поверхность, они переданы медикам. Под завалами еще находятся дети, поиски продолжаются", - сообщил глава ЛНР на платформе "Макс".
Он уточнил, что на месте происшествия работают экстренные службы, оказывается вся необходимая помощь, в том числе психологическая.
Луганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныРоссияУдар ВСУ по колледжу в Старобельске
 
 
