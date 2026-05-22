В ЛНР спасатели разбирают завалы после атаки ВСУ на колледж

ЛУГАНСК, 22 мая - РИА Новости. Спасатели разбирают завалы после атаки БПЛА ВСУ на здание колледжа в ЛНР, под завалами еще находятся дети, сообщил глава республики Леонид Пасечник.

Он уточнил, что на месте происшествия работают экстренные службы, оказывается вся необходимая помощь, в том числе психологическая.