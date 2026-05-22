Рейтинг@Mail.ru
Фигуристка Синицына перешла в группу Плющенко - РИА Новости Спорт, 22.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
20:52 22.05.2026
Фигуристка Синицына перешла в группу Плющенко

Фигуристка Ксения Синицына перешла в группу Плющенко

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкКсения Синицына
Ксения Синицына - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Ксения Синицына. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бронзовая медалистка чемпионата России по фигурному катанию Ксения Синицына перешла в группу к двукратному олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко.
  • Ранее Синицына тренировалась под руководством Светланы Пановой и Татьяны Моисеевой.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Бронзовая медалистка чемпионата России по фигурному катанию Ксения Синицына перешла в группу к двукратному олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко.
"Ксюша, добро пожаловать в наш клуб "Ангелы Плющенко". Сегодня здорово уже поработали!" - написал Плющенко в своем Telegram-канале.
Ранее фигуристка тренировалась под руководством Светланы Пановой и Татьяны Моисеевой.
Синицыной 21 год, она также является чемпионкой юношеских Олимпийских игр 2020 года в командном турнире и бронзовым призером Финала Гран-при России 2024 года.
Светлана Журова - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
Журова объяснила, зачем Азербайджан пригласил к себе сына Плющенко
Вчера, 16:48
 
Фигурное катаниеСпортРоссияЕвгений ПлющенкоКсения Синицына
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    T. Gentzsch
    Р. Сафиуллин
    374
    666
  • Хоккей
    Завершен
    Канада
    Словения
    3
    1
  • Баскетбол
    Завершен
    Валенсия
    Реал Мадрид
    90
    105
  • Хоккей
    Завершен
    Швеция
    Италия
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Фиорентина
    Аталанта
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ланс
    Ницца
    3
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала