Фигуристка Синицына перешла в группу Плющенко

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Бронзовая медалистка чемпионата России по фигурному катанию Ксения Синицына перешла в группу к двукратному олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко.
"Ксюша, добро пожаловать в наш клуб "Ангелы Плющенко". Сегодня здорово уже поработали!" - написал Плющенко в своем Telegram-канале.
Ранее фигуристка тренировалась под руководством Светланы Пановой и Татьяны Моисеевой.