Китай осудил удары ВСУ по гражданским в Старобельске

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Китай выразил глубокую обеспокоенность в связи с жертвами атаки ВСУ в Старобельске.
- Китай осуждает любые удары по гражданским.
ООН, 22 мая - РИА Новости. КНР глубоко встревожена в связи с жертвами атаки ВСУ в Старобельске в ЛНР, осуждает любые удары по гражданским, заявил постпред Китая при ООН Фу Цун.
"Китай обратил внимание на сообщения об атаке беспилотников по школе в Старобельске и выражает глубокую обеспокоенность в связи с имеющимися в результате жертвами, в частности среди учащихся", - сказала Фу Цун на специальном заседании Совета Безопасности ООН.
Он подчеркнул, что Китай осуждает любые атаки, нацеленные на гражданское население.
Глава ЛНР Леонид Пасечник в пятницу заявил об атаке ВСУ по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ). По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. В общежитии в тот момент находились 86 учащихся и работник. Ранения различной степени тяжести получили 39 детей, шесть человек погибли. Возбуждено дело о теракте.