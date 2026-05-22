23:38 22.05.2026 (обновлено: 23:43 22.05.2026)
Сборная Финляндии по хоккею вышла в плей-офф ЧМ

Финские хоккеисты обыграли команду Великобритании и вышли в плей-офф ЧМ

  • Сборная Финляндии обыграла команду Великобритании со счетом 4:0 в пятом матче группового этапа чемпионата мира по хоккею.
  • Сборная Финляндии заняла второе место в турнирной таблице группы A и гарантировала себе место в плей-офф чемпионата мира.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Сборная Финляндии одержала победу над командой Великобритании в пятом матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Швейцарии.
Встреча группы A в Цюрихе завершилась со счетом 4:0 (1:0, 2:0, 1:0) в пользу сборной Финляндии. Дубль оформил Вилле Хейнола (1-я и 29-я минуты), по шайбе забросили Микко Лехтонен (32) и Хенри Йокихарью (59). Голкипер финской команды Йоонас Корписало отразил девять бросков, оформив свой первый шатаут на текущем чемпионате мира.
Чемпионат мира по хоккею
22 мая 2026 • начало в 21:20
Завершен
Финляндия
4 : 0
Великобритания
00:58 • Вилле Хейнола
(Konsta Helenius, Александр Барков)
28:30 • Вилле Хейнола
(Хенри Йокихарью, Lenni Haemeenaho)
31:51 • Микко Летонен
(Аату Рятю, Микаэль Гранлунд)
58:50 • Хенри Йокихарью
(Вили Саариярви, Ессе Пульюярве)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Сборная Финляндии, набрав 15 очков, занимает второе место в турнирной таблице группы A. Команда выиграла пять матчей из пяти и гарантировала себе место в плей-офф чемпионата мира. Сборная Великобритании проиграла пятую встречу кряду и, не набрав ни одного очка, располагается на последней, восьмой строчке.
В следующем матче финны 24 мая сыграют с австрийцами, сборная Великобритании в этот же день встретится с командой Латвии.
В матче группы В шведы со счетом 3:0 (2:0, 1:0, 0:0) обыграли итальянцев.
Чемпионат мира завершится 31 мая. Совет Международной федерации хоккея (IIHF) в конце февраля 2022 года отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок из-за ситуации на Украине.
