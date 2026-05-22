Хоккеист "Ак Барса" может продолжить карьеру в НХЛ, пишут СМИ

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Хоккеист казанского "Ак Барса" Илья Сафонов в скором времени может покинуть российский клуб и продолжить карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщает журналист Рик Даливал в соцсети Х.
По информации источника, переговоры по отъезду 24-летнего форварда в Северную Америку еще не начались, но должны стартовать в скором времени.
В четверг ярославский "Локомотив" в гостях обыграл "Ак Барс" в шестом матче финальной серии со счетом 3:2 и во второй раз подряд завоевал Кубок Гагарина. Сафонов в прошедшем сезоне провел в регулярном чемпионате 68 матчей и набрал 33 очка (16 голов + 17 передач). В плей-офф россиянин записал в свой актив 9 баллов (2+7) за 20 игр.
Сафонов был выбран в шестом раунде под общим 172-м номером клубом "Чикаго Блэкхокс" на драфте НХЛ 2021 года. Летом 2025 года в результате обмена права на игрока стали принадлежать "Ванкувер Кэнакс".