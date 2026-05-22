Рейтинг@Mail.ru
Хоккеист "Ак Барса" может продолжить карьеру в НХЛ, пишут СМИ - РИА Новости Спорт, 22.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
09:10 22.05.2026 (обновлено: 09:50 22.05.2026)
Хоккеист "Ак Барса" может продолжить карьеру в НХЛ, пишут СМИ

Рик Даливал: хоккеист "Ак Барса" Сафонов может продолжить карьеру в НХЛ

© пресс-служба ХК "Ак Барс" (Ильнар Тухбатов)Нападающий "Ак Барса" Илья Сафонов в матче КХЛ
Нападающий Ак Барса Илья Сафонов в матче КХЛ - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
© пресс-служба ХК "Ак Барс" (Ильнар Тухбатов)
Нападающий "Ак Барса" Илья Сафонов в матче КХЛ. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Хоккеист казанского «Ак Барса» Илья Сафонов может продолжить карьеру в НХЛ.
  • Переговоры по отъезду 24-летнего форварда в Северную Америку еще не начались, но должны стартовать в скором времени.
  • Летом 2025 года права на Сафонова в результате обмена стали принадлежать «Ванкувер Кэнакс».
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Хоккеист казанского "Ак Барса" Илья Сафонов в скором времени может покинуть российский клуб и продолжить карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщает журналист Рик Даливал в соцсети Х.
По информации источника, переговоры по отъезду 24-летнего форварда в Северную Америку еще не начались, но должны стартовать в скором времени.
Вячеслав Фетисов - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
Фетисов: печально, что НХЛ не дает россиянам привезти в страну Кубок Стэнли
20 мая, 20:40
В четверг ярославский "Локомотив" в гостях обыграл "Ак Барс" в шестом матче финальной серии со счетом 3:2 и во второй раз подряд завоевал Кубок Гагарина. Сафонов в прошедшем сезоне провел в регулярном чемпионате 68 матчей и набрал 33 очка (16 голов + 17 передач). В плей-офф россиянин записал в свой актив 9 баллов (2+7) за 20 игр.
Сафонов был выбран в шестом раунде под общим 172-м номером клубом "Чикаго Блэкхокс" на драфте НХЛ 2021 года. Летом 2025 года в результате обмена права на игрока стали принадлежать "Ванкувер Кэнакс".
Хоккей. КХЛ. Финал. Локомотив (Ярославль) - Ак Барс (Казань) - РИА Новости, 1920, 17.05.2026
"Знаю лишь Матвея": Сурин ответил на вопрос про Илью Сафонова из "Ак Барса"
17 мая, 19:03
 
ХоккейИлья СафоновАк БарсЛокомотив (Ярославль)Чикаго БлэкхоксНациональная хоккейная лига (НХЛ)КХЛ 2025-2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    T. Gentzsch
    Р. Сафиуллин
    374
    666
  • Хоккей
    Завершен
    Канада
    Словения
    3
    1
  • Баскетбол
    Завершен
    Валенсия
    Реал Мадрид
    90
    105
  • Хоккей
    Завершен
    Швеция
    Италия
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Фиорентина
    Аталанта
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ланс
    Ницца
    3
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала