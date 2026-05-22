Радулов обливался шампанским, Сурин курил: "Локо" отпраздновал чемпионство

"Локомотив" — чемпион. Второй раз подряд ярославский клуб стал сильнейшим клубом Континентальной хоккейной лиги. Как и ровно год назад, 21 мая "железнодорожники" выиграли решающий матч финальной серии и подняли над собой Кубок Гагарина.
В победах "Локомотива" есть что-то мистическое и особенное. В прошлом году, когда ярославцы впервые в своей истории стали чемпионами КХЛ, был закрыт один из самых важных и главных гештальтов всего российского хоккея как дань уважения той команде, которой не стало в трагическом сентябре 2011-го. Причем тогда "железнодорожники" прошли путь преодоления самих себя, ведь еще одним сезоном ранее они остановились в шаге от цели, уступив в финале 2024-го "Металлургу" со счетом 0-4.
Теперь же "Локо" третий раз подряд прошел в финал и выиграл его, хотя этого могло и не случиться, не оформи ярославцы героический камбэк в шестом матче полуфинальной серии против "Авангарда". Те 33 секунды до конца основного времени встречи, когда "железнодорожники" проигрывали со счетом 0:2 и уже были практически отправлены в отпуск, еще долго будут ассоциироваться с этим плей-офф.
- "33 секунды — все уже списали нас. Мужики, мы такой характер показали. Показали, что это все не просто так. Победа посвящается той команде. Я поздравляю вас, мужики. И могу сказать только одно: "Один кубок хорошо, а два — лучше!" — с такими словами выступил капитан "Локомотива" Александр Елесин в чемпионской раздевалке.
- "Пацаны, я вас, сука, люблю!" — вторил ему Александр Радулов.
Елесин и Радулов вдвоем подняли Кубок Гагарина в ходе чемпионской церемонии. Они же по сути вдвоем испили триумфального шампанского из чаши. Но перед ними глоток шампанского сделал Боб Хартли. И в его успехе тоже есть свой символизм. Канадский специалист, до этого побеждавший в качестве наставника "Авангарда", на несколько лет взял паузу в тренерской карьере и даже, казалось, завершил ее, но летом, получив вызов из "Локомотива", тут же его принял. Хартли признавался, что сделал это ради своего друга Брэда Маккриммона, который был рулевым "железнодорожников" в 2011-м и стал жертвой того трагического рейса из Туношны. Сегодня Хартли выполнил свою задачу, сдержал обещание, данное руководству клуба, достичь чемпионства, а после этого уверенно заявил: "Все, я закончил. Устал. Старый уже".
Боб Хартли и тренерский штаб ХК "Локомотив"
Для президента "Локомотива" Юрия Яковлева будет немало работы в межсезонье, так как ему придется опять собирать новый тренерский штаб. В отношении того, кто станет новым тренером ярославской команды, за последние месяцы просочилось немало слухов, но подтверждения пока не нашел ни один из них.
"Ребят, поздравляю с великой победой. Я бы с удовольствием выпил полный кубок за вас. Вы — красавцы", — сказал Яковлев игрокам и сделал большой глоток шампанского, облившись с головы до ног.
Юрий Яковлев и Боб Хартли
Возможно, одним из вариантов, который рассмотрит руководство "Локомотива", станет тот, что имеется под рукой. Сергей Звягин имел опыт работы с Майком Пелино в чемпионском "Металлурге" и побеждал с Хартли в "Авангарде". В этом же сезоне все трое собрались в одном штабе и довели ярославский клуб до второго подряд Кубка Гагарина. Для самого Звягина эта победа стала особенным вызовом, ведь 17 лет он в качестве еще игрока, будучи запасным вратарем "Локомотива", не смог добиться успеха в финале-2009 как раз против "Ак Барса". Спустя столько лет Звягин взял личный реванш и сделал это как раз в Казани.
"Даже не представляете, сколько эта победа и этот реванш значат для меня и моей семьи. Это уже 17-летняя история, тогда мы настолько верили в то, что первое в истории КХЛ чемпионство будет нашим. Этот год был особенным. Когда "Локомотив" позвонил мне и предложил работать в клубе, то Господь сказал мне: "Пришло время". Нисколько не был удивлен, что в финале мы сыграли именно в Казани. Я благодарен Богу, что этот момент случился. Что касается моего будущего в "Локомотиве", то я пока этого не знаю. Контракт заканчивается. Посмотрим, что будет дальше. Если "Локомотив" почувствует, что я могу быть полезен команде, то я рассмотрю это предложение", - сказал Звягин РИА Новости.
Хоккей. КХЛ. "Ак Барс" (Казань) - "Локомотив" (Ярославль)
Пока Радулов гулял по чемпионской раздевалке, распивая шампанское и обнимаясь с каждым игроком "Локомотива", а Яковлев, Хартли и весь его штаб стояли несколько в стороне и давали хоккеистам все время мира на празднование заслуженной победы, еще один герой финала Егор Сурин уже вовсю покуривал сигару. "Главное, чтобы мама и папа не увидели. Но вообще-то уже можно", — подшучивал Сурин.
Для Егора этот плей-офф, как и весь сезон, стал большим испытанием. После громкого старта карьеры в КХЛ в прошлом году и не менее громких заявлений ожидания от его игры в этом сезоне сильно возросли, но не всегда ему удавалось им соответствовать. У молодого форварда "Локомотива" весь плей-офф сложился далеко не лучшим образом с точки зрения статистики, однако в самом главном матче сезона он выстрелил. Два его гола в первом периоде матча в Казани во многом предопределили триумф ярославского клуба. Эти моменты и победа в Кубке Гагарина стали с его стороны лучшим ответом на весь трэшток, который разгорелся между ним и хоккеистами "Ак Барса" — в том числе и для Ильи Сафонова. "Кто он такой?" - не без доли "троллинга" вопрошал Сурин по ходу серии. В рамках итоговой церемонии рукопожатия же Сурин и Сафонов тепло пообщались и оставили позади все резкие взаимные высказывания.
"Чемпионство - лучший ответ на треш-ток казанских игроков. Знаете, когда играешь серию, думаешь, что закончишь ее - и там уже все скажешь, а когда выигрываешь - уже ничего говорить и не надо. Ничего не хочется. На меня это вообще никогда не влияет, даже смешно было. Они бы все равно не вывезли. В ходе рукопожатий с Ильей Сафоновым он сказал: "Ну чего, узнаешь меня?" На самом деле я у него за день до игры еще билеты брал. Я Илюху хорошо знаю, прекрасно. Мы нормально поговорили. Просто надо было реагировать на то, что он сказал, и все. Никак не провоцировать их, не будоражить, но при этом его притушить, поэтому решил воспользоваться этим способом", - объяснил Сурин.
Егор Сурин (справа)
Как и год назад, Егор отвечал за всю тусовку в чемпионской раздевалке. Юный форвард снова забрался на стол и, не отпуская из рук бутылку триумфального пива, танцевал, пел и кричал, заводя своих одноклубников. По сравнению с прошлым годом, в раздевалке "Локомотива" в принципе была видна большая разница. Тогда — 21 мая 2025-го — ярославцы, выиграв свой первый Кубок Гагарина, будто попросту не знали, как отмечать этот успех. "Тогда было чувство опустошения. Сейчас же пришло больше осознания того, что мы — чемпионы", — подчеркнул форвард "Локо" Максим Березкин, который, возможно, в это межсезонье решится попробовать свои силы в Северной Америке. Сегодня же "железнодорожников", наученные опытом, с уверенностью заявили, что они — чемпионы.
Возможно, этот "Локомотив" даже можно назвать командой-династией в КХЛ. Три подряд финала Кубка Гагарина, два чемпионства подряд — о силе ярославского клуба в лиге говорят хотя бы эти элементарные факты. Именно так считает и Максим Шалунов. Особенно примечательно, что звездный форвард "Локомотива" снова стал автором золотого гола. Именно шайба Шалунова принесла "железнодорожникам" историческое чемпионство 21 мая 2025 года, его же гол стал победным и в решающем матче финальной серии 21 мая 2026-го. Мистика — не иначе. Сейчас команда возвращается в Ярославль, где проведет свои чемпионские мероприятия, хотя город уже стоит на ушах, отмечая громкий успех. Кубок Гагарина снова на улице Гагарина. Главный трофей КХЛ задержится там еще как минимум на год.
Болельщики ХК "Локомотив"