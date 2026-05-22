Радулов обливался шампанским, Сурин курил: "Локо" отпраздновал чемпионство

"Локомотив" — чемпион. Второй раз подряд ярославский клуб стал сильнейшим клубом Континентальной хоккейной лиги. Как и ровно год назад, 21 мая "железнодорожники" выиграли решающий матч финальной серии и подняли над собой Кубок Гагарина.

В победах "Локомотива" есть что-то мистическое и особенное. В прошлом году, когда ярославцы впервые в своей истории стали чемпионами КХЛ, был закрыт один из самых важных и главных гештальтов всего российского хоккея как дань уважения той команде, которой не стало в трагическом сентябре 2011-го. Причем тогда "железнодорожники" прошли путь преодоления самих себя, ведь еще одним сезоном ранее они остановились в шаге от цели, уступив в финале 2024-го "Металлургу" со счетом 0-4.

Теперь же "Локо" третий раз подряд прошел в финал и выиграл его, хотя этого могло и не случиться, не оформи ярославцы героический камбэк в шестом матче полуфинальной серии против "Авангарда". Те 33 секунды до конца основного времени встречи, когда "железнодорожники" проигрывали со счетом 0:2 и уже были практически отправлены в отпуск, еще долго будут ассоциироваться с этим плей-офф.

"33 секунды — все уже списали нас. Мужики, мы такой характер показали. Показали, что это все не просто так. Победа посвящается той команде. Я поздравляю вас, мужики. И могу сказать только одно: "Один кубок хорошо, а два — лучше!" — с такими словами выступил капитан "Локомотива" Александр Елесин в чемпионской раздевалке.

"Пацаны, я вас, сука, люблю!" — вторил ему Александр Радулов.

Елесин и Радулов вдвоем подняли Кубок Гагарина в ходе чемпионской церемонии. Они же по сути вдвоем испили триумфального шампанского из чаши. Но перед ними глоток шампанского сделал Боб Хартли. И в его успехе тоже есть свой символизм. Канадский специалист, до этого побеждавший в качестве наставника "Авангарда", на несколько лет взял паузу в тренерской карьере и даже, казалось, завершил ее, но летом, получив вызов из "Локомотива", тут же его принял. Хартли признавался, что сделал это ради своего друга Брэда Маккриммона, который был рулевым "железнодорожников" в 2011-м и стал жертвой того трагического рейса из Туношны. Сегодня Хартли выполнил свою задачу, сдержал обещание, данное руководству клуба, достичь чемпионства, а после этого уверенно заявил: "Все, я закончил. Устал. Старый уже".

Для президента "Локомотива" Юрия Яковлева будет немало работы в межсезонье, так как ему придется опять собирать новый тренерский штаб. В отношении того, кто станет новым тренером ярославской команды, за последние месяцы просочилось немало слухов, но подтверждения пока не нашел ни один из них.

« "Ребят, поздравляю с великой победой. Я бы с удовольствием выпил полный кубок за вас. Вы — красавцы", — сказал Яковлев игрокам и сделал большой глоток шампанского, облившись с головы до ног.

Возможно, одним из вариантов, который рассмотрит руководство "Локомотива", станет тот, что имеется под рукой. Сергей Звягин имел опыт работы с Майком Пелино в чемпионском "Металлурге" и побеждал с Хартли в "Авангарде". В этом же сезоне все трое собрались в одном штабе и довели ярославский клуб до второго подряд Кубка Гагарина. Для самого Звягина эта победа стала особенным вызовом, ведь 17 лет он в качестве еще игрока, будучи запасным вратарем "Локомотива", не смог добиться успеха в финале-2009 как раз против "Ак Барса". Спустя столько лет Звягин взял личный реванш и сделал это как раз в Казани.

« "Даже не представляете, сколько эта победа и этот реванш значат для меня и моей семьи. Это уже 17-летняя история, тогда мы настолько верили в то, что первое в истории КХЛ чемпионство будет нашим. Этот год был особенным. Когда "Локомотив" позвонил мне и предложил работать в клубе, то Господь сказал мне: "Пришло время". Нисколько не был удивлен, что в финале мы сыграли именно в Казани. Я благодарен Богу, что этот момент случился. Что касается моего будущего в "Локомотиве", то я пока этого не знаю. Контракт заканчивается. Посмотрим, что будет дальше. Если "Локомотив" почувствует, что я могу быть полезен команде, то я рассмотрю это предложение", - сказал Звягин РИА Новости.

Пока Радулов гулял по чемпионской раздевалке, распивая шампанское и обнимаясь с каждым игроком "Локомотива", а Яковлев, Хартли и весь его штаб стояли несколько в стороне и давали хоккеистам все время мира на празднование заслуженной победы, еще один герой финала Егор Сурин уже вовсю покуривал сигару. "Главное, чтобы мама и папа не увидели. Но вообще-то уже можно", — подшучивал Сурин.

Для Егора этот плей-офф, как и весь сезон, стал большим испытанием. После громкого старта карьеры в КХЛ в прошлом году и не менее громких заявлений ожидания от его игры в этом сезоне сильно возросли, но не всегда ему удавалось им соответствовать. У молодого форварда "Локомотива" весь плей-офф сложился далеко не лучшим образом с точки зрения статистики, однако в самом главном матче сезона он выстрелил. Два его гола в первом периоде матча в Казани во многом предопределили триумф ярославского клуба. Эти моменты и победа в Кубке Гагарина стали с его стороны лучшим ответом на весь трэшток, который разгорелся между ним и хоккеистами "Ак Барса" — в том числе и для Ильи Сафонова. "Кто он такой?" - не без доли "троллинга" вопрошал Сурин по ходу серии. В рамках итоговой церемонии рукопожатия же Сурин и Сафонов тепло пообщались и оставили позади все резкие взаимные высказывания.

« "Чемпионство - лучший ответ на треш-ток казанских игроков. Знаете, когда играешь серию, думаешь, что закончишь ее - и там уже все скажешь, а когда выигрываешь - уже ничего говорить и не надо. Ничего не хочется. На меня это вообще никогда не влияет, даже смешно было. Они бы все равно не вывезли. В ходе рукопожатий с Ильей Сафоновым он сказал: "Ну чего, узнаешь меня?" На самом деле я у него за день до игры еще билеты брал. Я Илюху хорошо знаю, прекрасно. Мы нормально поговорили. Просто надо было реагировать на то, что он сказал, и все. Никак не провоцировать их, не будоражить, но при этом его притушить, поэтому решил воспользоваться этим способом", - объяснил Сурин.

Как и год назад, Егор отвечал за всю тусовку в чемпионской раздевалке. Юный форвард снова забрался на стол и, не отпуская из рук бутылку триумфального пива, танцевал, пел и кричал, заводя своих одноклубников. По сравнению с прошлым годом, в раздевалке "Локомотива" в принципе была видна большая разница. Тогда — 21 мая 2025-го — ярославцы, выиграв свой первый Кубок Гагарина, будто попросту не знали, как отмечать этот успех. "Тогда было чувство опустошения. Сейчас же пришло больше осознания того, что мы — чемпионы", — подчеркнул форвард "Локо" Максим Березкин, который, возможно, в это межсезонье решится попробовать свои силы в Северной Америке. Сегодня же "железнодорожников", наученные опытом, с уверенностью заявили, что они — чемпионы.