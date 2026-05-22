В Екатеринбурге подали третий за год иск к бизнесменам Бикову и Боброву

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 мая – РИА Новости. Иск об изъятии активов поступил в Ленинский районный суд Екатеринбурга к бывшим бенефициарам "Корпорации СТС" и бизнесменам Алексею Боброву и Артему Бикову, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.
"В Ленинском районном суде Екатеринбурга третий иск к Бикову и Боброву", – сказали в инстанции, уточнив, что в ответчиках около 18 человек, среди них и Татьяна Черных.
Как уточнила собеседница агентства, истец просит изъять в доход государства имущество, полученное неправомерным путем: земельные участки, автомобили, недвижимость, денежные средства на банковских счетах. На стадии подготовки дела к рассмотрению судом наложен арест на спорное имущество в рамках обеспечительных мер по иску, а заседание назначено уже на 27 мая.
Первый иск Генпрокуратуры был удовлетворен 10 октября 2025 года Ленинским районным судом Екатеринбурга. По данным надзорного ведомства, бизнесмены и экс-бенефициары уральского коммунального холдинга "Корпорация СТС" Бобров и Биков, "пользуясь покровительством чиновников", ответственных за сферу ЖКХ, незаконно завладели госпредприятием "Облкоммунэнерго", сформировав за счет него производственный комплекс "Корпорации СТС" и монополизировав предоставление коммунальных услуг на территории Уральского федерального округа, а затем вывели доходы холдинга в размере 12 миллиардов рублей за рубеж.
Ответчиками по иску проходили и бывший министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов, которого условно на пять лет осудили за взятку в особо крупном размере, экс-замгубернатора Свердловской области Олег Чемезов, который находится под домашним арестом по обвинению в мошенничестве, председатель совета директоров "Корпорации СТС" Татьяна Черных, арестованная за мошенничество.
Ленинский районный суд Екатеринбурга 25 ноября 2025 года удовлетворил второй иск Генпрокуратуры об изъятии в доход государства коммунальных активов, среди физлиц-ответчиков по этому гражданскому делу значились те же Бобров и Биков, Черных, Чемезов и экс-гендиректор АО "Облкоммунэнерго" Дмитрий Буданов.
Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга продлил до 15 августа арест Боброву, Черных и экс-гендиректору АО "Объединенная теплоснабжающая компания" Антону Боликову. Всем обвиняемым вменяют хищение субсидий, выделенных областным правительством, вины никто из них не признает. Еще одним фигурантом данного дела является Чемезов, находящийся под домашним арестом, чью меру пресечения суд также продлил до 15 августа.