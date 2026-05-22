В Екатеринбурге подали третий за год иск к бизнесменам Бикову и Боброву

Краткий пересказ от РИА ИИ В Ленинский районный суд Екатеринбурга поступил третий за год иск к бывшим бенефициарам "Корпорации СТС" Алексею Боброву и Артему Бикову.

Истец требует изъять в доход государства имущество, полученное неправомерным путем: земельные участки, автомобили, недвижимость, денежные средства на банковских счетах.

Ранее Ленинский районный суд Екатеринбурга удовлетворил два иска Генпрокуратуры.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 мая – РИА Новости. Иск об изъятии активов поступил в Ленинский районный суд Екатеринбурга к бывшим бенефициарам "Корпорации СТС" и бизнесменам Алексею Боброву и Артему Бикову, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

"В Ленинском районном суде Екатеринбурга третий иск к Бикову и Боброву ", – сказали в инстанции, уточнив, что в ответчиках около 18 человек, среди них и Татьяна Черных.

Как уточнила собеседница агентства, истец просит изъять в доход государства имущество, полученное неправомерным путем: земельные участки, автомобили, недвижимость, денежные средства на банковских счетах. На стадии подготовки дела к рассмотрению судом наложен арест на спорное имущество в рамках обеспечительных мер по иску, а заседание назначено уже на 27 мая.

Первый иск Генпрокуратуры был удовлетворен 10 октября 2025 года Ленинским районным судом Екатеринбурга. По данным надзорного ведомства, бизнесмены и экс-бенефициары уральского коммунального холдинга "Корпорация СТС" Бобров и Биков, "пользуясь покровительством чиновников", ответственных за сферу ЖКХ, незаконно завладели госпредприятием "Облкоммунэнерго", сформировав за счет него производственный комплекс "Корпорации СТС" и монополизировав предоставление коммунальных услуг на территории Уральского федерального округа, а затем вывели доходы холдинга в размере 12 миллиардов рублей за рубеж.

Ответчиками по иску проходили и бывший министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов, которого условно на пять лет осудили за взятку в особо крупном размере, экс-замгубернатора Свердловской области Олег Чемезов, который находится под домашним арестом по обвинению в мошенничестве, председатель совета директоров "Корпорации СТС" Татьяна Черных, арестованная за мошенничество.

Ленинский районный суд Екатеринбурга 25 ноября 2025 года удовлетворил второй иск Генпрокуратуры об изъятии в доход государства коммунальных активов, среди физлиц-ответчиков по этому гражданскому делу значились те же Бобров и Биков, Черных, Чемезов и экс-гендиректор АО "Облкоммунэнерго" Дмитрий Буданов.