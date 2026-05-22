"На пороге краха". От Трампа отвернулись соратники

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости, Михаил Катков. Сенат запретил президенту США возобновлять войну на Ближнем Востоке. Республиканцы испугались, что падающий рейтинг Трампа похоронит их партию накануне парламентских выборов, и поддержали инициативу демократов. Впрочем, Тегерану от этого не легче: продолжающаяся блокада Ормузского пролива — не менее серьезная проблема, чем бомбардировки. Что происходит между США и Ираном — в материале РИА Новости.

Добрая душа

Голосование состоялось 19 мая. За — 50 сенаторов, против — 47. Инициировали голосование демократы, на их сторону перешли четыре республиканца от штатов Кентукки, Аляска, Мэн и Луизиана.

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев считает, что решение сената — результат падающего (в том числе из-за Ирана) рейтинга доверия Трампа. Республиканцы переживают, что накануне парламентских выборов президент утащит их на "политическое кладбище", поэтому решили ограничить его полномочия.

"Если Трамп захочет продолжить боевые действия, ему придется представить конгрессу убедительный план действий. До сих пор мы ничего подобного не видели. Впрочем, Белый дом всегда может придумать альтернативный вариант — например, крупный теракт, в котором президент обвинит Иран, а затем призовет к мести", — поясняет Васильев.

Накануне Трамп сообщил, что лидеры Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ убедили его не возобновлять войну. "Ведутся серьезные переговоры, и, по мнению великих лидеров и союзников, будет достигнуто соглашение, приемлемое для США, а также для всех на Ближнем Востоке и за его пределами", — сказал Трамп.

Он подчеркнул: если бы не уговоры, бомбардировки Ирана возобновились бы 19 мая. При этом, добавил президент, начать их никогда не поздно. Армии США поручено быть готовой в любой момент возобновить агрессию.

"Если мы сможем это сделать (заключить сделку. — Прим. ред.), не подвергая их массированным бомбардировкам, буду очень рад. Это очень позитивное событие, но посмотрим, к чему это приведет", — заключил Трамп.

По данным Axios, главы стран Персидского залива действительно просили американского лидера не возвращаться к бомбардировкам. Правда, не из жалости к соседу. "Если вы нанесете удар по Ирану, мы все за это заплатим", — привел собеседник издания слова арабов.

После того как Трамп сообщил о решении пока не уничтожать персидскую цивилизацию, президент Ирана Масуд Пезешкиан сказал, что диалог между сторонами конфликта действительно ведется, но это не означает готовности Тегерана капитулировать.

"Исламская Республика Иран вступает в диалог с достоинством, авторитетом и сохранением прав нации. И ни в коем случае не отступит от законных прав своего народа и страны", — подчеркнул Пезешкиан и пообещал "до последнего вздоха" отстаивать интересы иранцев.

Замглавы МИД Казем Гарибабади раскрыл суть иранской мирной инициативы. Это, в частности, прекращение боевых действий на всех фронтах, вывод американских сил из прилегающих к стране районов, снятие американской блокады с иранских портов, выплата компенсации за последствия боевых действий, отмена всех односторонних американских санкций и решений Совбеза ООН, направленных против Ирана. Также, по словам дипломата, за Тегераном обязательно должно остаться право на обогащение урана и мирную ядерную программу.

Достоинство и экономия

Тем временем в Иране после 80-дневного перемирия открылся фондовый рынок. Власти надеются, что биржа поможет им выяснить, в каком состоянии экономика, и оценить уровень доверия инвесторов. Впрочем, уже сейчас Пезешкиан призывает сограждан не питать больших надежд относительно ближайшего будущего.

"Нашей экономике и инфраструктуре нанесен серьезный ущерб. Нельзя делать вид, что все в порядке. Нельзя говорить, что враг на пороге краха, а мы процветаем. Проблемы есть как у них, так и у нас. Придется снизить ожидания и потребление", — отметил президент.

В частности, он попросил соотечественников экономить воду, дефицит которой наблюдался в стране задолго до начала американо-израильской операции, а также контролировать потребление электроэнергии, газа и бензина. Иначе, предупредил Пезешкиан, симптомы экономического кризиса будут нарастать. По его словам, интенсивные бомбардировки нанесли вред нефтегазовой инфраструктуре, электростанциям, нефтехимическим предприятиям и крупным промышленным объектам. В результате страна производит около ста миллионов литров бензина в день, в то время как внутренний спрос — 150 миллионов.

Однако Пезешкиан подчеркнул важность диалога с США. "Что касается тех, кто скандирует, что нам не следует вести переговоры… Если мы не будем вести переговоры — что же нам делать? Бороться до конца? Мы и так ведем переговоры с достоинством", — объявил иранский президент.

Примечательно, что международные наблюдатели по-разному оценивают иранскую экономическую ситуацию и ее перспективы. К примеру, международная консалтинговая компания Eurasian Nexus Partners полагает, что страна начала адаптироваться к тяжелым условиям. Так, при блокаде Ормузского пролива Тегеран стал перенаправлять большую часть нефти и конденсата на внутреннюю переработку и производство электроэнергии. Меняют и энергетическую стратегию, двигаясь от максимизации экспорта нефти к наращиванию торговли трубопроводным газом.

Однако Иерусалимский институт стратегии и безопасности (JISS) рисует Ирану мрачное будущее. "Налоговые поступления опустились до нуля во время войны. Блокада подрывает доходы от нефти. Риал не сможет стабилизироваться без соглашения с США о восстановлении экспорта нефти", — сказано в докладе организации.

Еще не вечер

The New York Times, ссылаясь на американских чиновников, сообщает, что команда Трампа вынашивает планы новой агрессии против Ирана. Это могут быть усиленные бомбардировки или наземное вторжение с целью вывоза обогащенного урана. Правда, второй вариант кажется властям США менее привлекательным: придется задействовать несколько тысяч солдат, что чревато большими потерями, передает издание.

Старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Сажин считает, что Трампу незачем спешить с возобновлением боевых действий. По словам эксперта, задолго до начала войны экономика Ирана находилась в крайне тяжелом состоянии, это признавал и Пезешкиан. А с началом морской блокады страна оказалась в еще более глубоком кризисе.

"До коллапса еще далеко, Иран способен поддерживать работоспособность во всех отношениях, но в целом ситуация тяжелейшая. Страна потенциально одна из богатейших в мире, но в январе 2018-го один доллар стоил 43 тысячи риалов, а сейчас — 1,5-1,6 миллиона. Инфляция держится на уровне 40-50 процентов, а на основные продукты питания поднимается до 200. При этом около 40 процентов иранцев живет за чертой бедности", — объясняет Сажин.

По его словам, в правительстве знают о проблемах, но правящая элита по-разному видит выход из ситуации. Гражданское руководство, к которому Сажин относит в том числе Пезешкиана, главу МИД Аббаса Арагчи и спикера парламента Мохаммад-Багера Галибафа, выступает за диалог, а КСИР готов продолжить военное противостояние, поскольку считает, что в результате уступок американцам исламская республика может пасть.

"В конечном итоге Трампу неважно, будут вести с ним переговоры или нет. Время в любом случае работает на него. Он ждет, что нарастающий экономический кризис в Иране приведет к новым социальным потрясениям, которые США и Израиль поддержат, чтобы совершить госпереворот", — полагает эксперт.