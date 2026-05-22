Глава Тувы попросил Путина продлить семейную ипотеку в регионе

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Глава Республики Тыва Владислав Ховалыг попросил президента РФ Владимира Путина рассмотреть вопрос продления условий программы семейной ипотеки в республике до 2030 года.
По словам главы Тувы, власти региона планируют к 2030 году выйти на один миллионов квадратных метров нового жилья. С учетом прогноза роста населения на одного жителя будет приходится 20 квадратных метров. Как пояснил глава республики, чтобы достичь поставленной президентом задачи в 33 квадратных метра на одного жителя, в регионе необходимо построить еще шесть миллионов квадратных метров жилья.
"В этой связи прошу вас, уважаемый Владимир Владимирович, поддержать продление до 2030 года в Туве особого условия программы "Семейная ипотека", предусмотрев сохранение по всем выдаваемым ипотечным кредитам ставки размером 2% вне зависимости от количества детей. Это поможет молодым тувинским семьям, а также позитивно повлияет на выполнение задач сферы демографии", - сказал Ховалыг.
В мае 2024 года президент РФ Владимир Путин подписал указ "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года", в котором поставил задачу к 2030 году обеспечить граждан жильем общей площадью не менее 33 квадратных метров на человека, а к 2036-му - не менее 38 квадратных метров.
