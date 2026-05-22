Глава Тувы попросил Путина продлить семейную ипотеку в регионе

По словам главы Тувы, власти региона планируют к 2030 году выйти на один миллионов квадратных метров нового жилья. С учетом прогноза роста населения на одного жителя будет приходится 20 квадратных метров. Как пояснил глава республики, чтобы достичь поставленной президентом задачи в 33 квадратных метра на одного жителя, в регионе необходимо построить еще шесть миллионов квадратных метров жилья.