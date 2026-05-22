Гусев ушел из "Динамо"

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Московский футбольный клуб "Динамо" в своем Telegram-канале объявил об уходе Ролана Гусева с поста главного тренера команды в связи с истечением срока контракта.
Гусев был утвержден главным тренером "Динамо" в декабре 2025 года, контракт был рассчитан до конца сезона. Он сменил Валерия Карпина, который в ноябре объявил об уходе из "Динамо", отказавшись от совмещения должностей главного тренера в сборной России и московском клубе. Тогда Гусев был назначен временно исполняющим обязанности главного тренера "бело-голубых".
"Динамо" и Ролан Гусев завершают сотрудничество - Ролан Александрович покинет пост главного тренера команды в конце мая в связи с истечением срока контракта. Благодарим Ролана Гусева за годы плодотворной работы в "Динамо", за проявленные на всех этапах высокий профессионализм и ответственность. Желаем успехов в дальнейшей карьере! Спасибо, Ролан Александрович", - говорится в сообщении клуба.
"Динамо" под руководством Гусева завершило сезон-2025/26 на седьмом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). Команда не смогла выйти в суперфинал Кубка России, уступив "Краснодару" в финале пути РПЛ.
Гусеву 48 лет, он работает в "Динамо" с лета 2023 года, с июня входил в тренерский штаб Карпина, до этого исполнял обязанности главного тренера "бело-голубых" в мае - после ухода чеха Марцела Лички. Гусев является воспитанником "Динамо" и выступал за клуб с 1996 по 2001 год, провел за команду 161 матч. Затем он перешел в ЦСКА, который представлял до 2007 года, став с клубом трехкратным чемпионом России и обладателем Кубка УЕФА. На счету Гусева 31 матч за сборную России.