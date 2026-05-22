Рейтинг@Mail.ru
Гусев ушел из "Динамо" - РИА Новости Спорт, 22.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
11:02 22.05.2026 (обновлено: 11:42 22.05.2026)
Гусев ушел из "Динамо"

Московское "Динамо" объявило об уходе Гусева с поста главного тренера команды

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкРолан Гусев
Ролан Гусев - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Ролан Гусев. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ролан Гусев покинул пост главного тренера московского «Динамо» в связи с истечением срока контракта.
  • Под руководством Гусева «Динамо» завершило сезон-2025/26 на седьмом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).
  • Гусев работает в «Динамо» с лета 2023 года, до этого он исполнял обязанности главного тренера клуба после ухода Марцела Лички.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Московский футбольный клуб "Динамо" в своем Telegram-канале объявил об уходе Ролана Гусева с поста главного тренера команды в связи с истечением срока контракта.
Гусев был утвержден главным тренером "Динамо" в декабре 2025 года, контракт был рассчитан до конца сезона. Он сменил Валерия Карпина, который в ноябре объявил об уходе из "Динамо", отказавшись от совмещения должностей главного тренера в сборной России и московском клубе. Тогда Гусев был назначен временно исполняющим обязанности главного тренера "бело-голубых".
«
"Динамо" и Ролан Гусев завершают сотрудничество - Ролан Александрович покинет пост главного тренера команды в конце мая в связи с истечением срока контракта. Благодарим Ролана Гусева за годы плодотворной работы в "Динамо", за проявленные на всех этапах высокий профессионализм и ответственность. Желаем успехов в дальнейшей карьере! Спасибо, Ролан Александрович", - говорится в сообщении клуба.
"Динамо" под руководством Гусева завершило сезон-2025/26 на седьмом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). Команда не смогла выйти в суперфинал Кубка России, уступив "Краснодару" в финале пути РПЛ.
Гусеву 48 лет, он работает в "Динамо" с лета 2023 года, с июня входил в тренерский штаб Карпина, до этого исполнял обязанности главного тренера "бело-голубых" в мае - после ухода чеха Марцела Лички. Гусев является воспитанником "Динамо" и выступал за клуб с 1996 по 2001 год, провел за команду 161 матч. Затем он перешел в ЦСКА, который представлял до 2007 года, став с клубом трехкратным чемпионом России и обладателем Кубка УЕФА. На счету Гусева 31 матч за сборную России.
Ролан Гусев - РИА Новости, 1920, 11.05.2026
"Оценка не очень позитивная": Пивоваров высказался о будущем Гусева
11 мая, 23:14
 
ФутболДинамо МоскваСпортРолан ГусевРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    T. Gentzsch
    Р. Сафиуллин
    374
    666
  • Хоккей
    Завершен
    Канада
    Словения
    3
    1
  • Баскетбол
    Завершен
    Валенсия
    Реал Мадрид
    90
    105
  • Хоккей
    Завершен
    Швеция
    Италия
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Фиорентина
    Аталанта
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ланс
    Ницца
    3
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала