Гуляев уверен, что с Сихарулидзе они победят недоброжелателей России

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент Союза конькобежцев России (СКР) Николай Гуляев в разговоре с РИА Новости выразил уверенность в том, что вместе с главой Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антоном Сихарулидзе они победят недоброжелателей российского спорта.