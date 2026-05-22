Рейтинг@Mail.ru
Гуляев уверен, что с Сихарулидзе они победят недоброжелателей России - РИА Новости Спорт, 22.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:06 22.05.2026 (обновлено: 11:35 22.05.2026)
Гуляев уверен, что с Сихарулидзе они победят недоброжелателей России

Гуляев уверен, что с Сихарулидзе они победят недоброжелателей российского спорта

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкНиколай Гуляев
Николай Гуляев - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Николай Гуляев. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Николай Гуляев выразил уверенность в победе над недоброжелателями российского спорта вместе с Антоном Сихарулидзе.
  • Гуляев был переизбран на пост президента Союза конькобежцев России.
  • Некоторые международные федерации допустили российских спортсменов до соревнований с национальной символикой.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент Союза конькобежцев России (СКР) Николай Гуляев в разговоре с РИА Новости выразил уверенность в том, что вместе с главой Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антоном Сихарулидзе они победят недоброжелателей российского спорта.
Ранее рассматривался вопрос объединения Союза конькобежцев России и ФФККР. Накануне Гуляев был переизбран на пост президента организации. В пятницу в рамках отчетно-выборной конференции ФФККР также пройдут выборы главы федерации.
«
"Хочу пожелать успехов Антону Сихарулидзе на конференции. Уверен, что в новом качестве мы с ним поедем и победим недоброжелателей и тех, кто негативно настроен в отношении российских спортсменов и нашей страны в целом", - сказал Гуляев.
С 2022 года российские спортсмены сталкиваются с ограничениями на участие в международных соревнованиях. В некоторых видах спорта они полностью отстранены, а в других могут выступать только в нейтральном статусе. Исполком МОК 11 декабря рекомендовал снять ограничения на участие спортсменов из России в юношеских соревнованиях. В течение последнего времени российских взрослых спортсменов допустили до соревнований с национальной символикой Международная федерация гимнастики (World Gymnastics), Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics), Международная ассоциация бокса (IBA), Международная федерация дзюдо (IJF), Международная федерация самбо (FIAS), Всемирная федерация тхэквондо (World Taekwondo), Международная федерация шашек (IDF).
Николай Гуляев - РИА Новости, 1920, 07.04.2026
Гуляев высказался о возможном объединении федераций по зимним видам спорта
7 апреля, 14:10
 
СпортНиколай ГуляевАнтон СихарулидзеСоюз конькобежцев России (СКР)Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР)Международный олимпийский комитет (МОК)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    T. Gentzsch
    Р. Сафиуллин
    374
    666
  • Хоккей
    Завершен
    Канада
    Словения
    3
    1
  • Баскетбол
    Завершен
    Валенсия
    Реал Мадрид
    90
    105
  • Хоккей
    Завершен
    Швеция
    Италия
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Фиорентина
    Аталанта
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ланс
    Ницца
    3
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала