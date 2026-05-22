Гуляев уверен, что с Сихарулидзе они победят недоброжелателей России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Николай Гуляев выразил уверенность в победе над недоброжелателями российского спорта вместе с Антоном Сихарулидзе.
- Гуляев был переизбран на пост президента Союза конькобежцев России.
- Некоторые международные федерации допустили российских спортсменов до соревнований с национальной символикой.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент Союза конькобежцев России (СКР) Николай Гуляев в разговоре с РИА Новости выразил уверенность в том, что вместе с главой Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антоном Сихарулидзе они победят недоброжелателей российского спорта.
«
"Хочу пожелать успехов Антону Сихарулидзе на конференции. Уверен, что в новом качестве мы с ним поедем и победим недоброжелателей и тех, кто негативно настроен в отношении российских спортсменов и нашей страны в целом", - сказал Гуляев.
С 2022 года российские спортсмены сталкиваются с ограничениями на участие в международных соревнованиях. В некоторых видах спорта они полностью отстранены, а в других могут выступать только в нейтральном статусе. Исполком МОК 11 декабря рекомендовал снять ограничения на участие спортсменов из России в юношеских соревнованиях. В течение последнего времени российских взрослых спортсменов допустили до соревнований с национальной символикой Международная федерация гимнастики (World Gymnastics), Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics), Международная ассоциация бокса (IBA), Международная федерация дзюдо (IJF), Международная федерация самбо (FIAS), Всемирная федерация тхэквондо (World Taekwondo), Международная федерация шашек (IDF).