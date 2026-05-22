Жители столицы Гренландии вышли на антиамериканские протесты

© REUTERS / Tim Barsoe Антиамериканский протест в связи с открытием нового здания консульства США в Нууке, Гренландия. 22 мая 2026

Краткий пересказ от РИА ИИ В столице Гренландии Нууке жители вышли на антиамериканские протесты в связи с открытием нового здания консульства США.

Протестующие скандировали "Уходите домой, США" и выражали недовольство в адрес руководства США и НАТО.

МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Сотни жителей столицы Гренландии Нуука вышли на антиамериканские протесты в связи с открытием нового здания консульства США, свидетельствуют кадры в соцсетях.

На опубликованных видео видно, как большая колонна демонстрантов направляется к американскому диппредставительству. Многие из них несут в руках красно-белые флаги Гренландии . В толпе также присутствуют дети.

Возле входа в здание диппредставительства также был размещен плакат с совместной фотографией Трампа и обвиненного в секс-торговле финансиста Джеффри Эпштейна

Отмечается, что на протест вышли около тысячи человек из проживающих в городе 20 тысяч.

Ранее премьер Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен отказался принять участие в приеме по случаю открытия нового здания американского консульства в столице автономии Нууке.