Жители столицы Гренландии вышли на антиамериканские протесты

- В столице Гренландии Нууке жители вышли на антиамериканские протесты в связи с открытием нового здания консульства США.
- Протестующие скандировали "Уходите домой, США" и выражали недовольство в адрес руководства США и НАТО.
МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Сотни жителей столицы Гренландии Нуука вышли на антиамериканские протесты в связи с открытием нового здания консульства США, свидетельствуют кадры в соцсетях.
На опубликованных видео видно, как большая колонна демонстрантов направляется к американскому диппредставительству. Многие из них несут в руках красно-белые флаги Гренландии. В толпе также присутствуют дети.
Собравшиеся у консульства протестующие скандируют "Уходите домой, США". Одна из участниц акции держит плакат, на котором написаны нецензурные высказывания в адрес генсека НАТО Марка Рютте, президента США Дональда Трампа, вице-президента Джей Ди Вэнса и самой Америки.
Возле входа в здание диппредставительства также был размещен плакат с совместной фотографией Трампа и обвиненного в секс-торговле финансиста Джеффри Эпштейна.
Отмечается, что на протест вышли около тысячи человек из проживающих в городе 20 тысяч.
Ранее премьер Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен отказался принять участие в приеме по случаю открытия нового здания американского консульства в столице автономии Нууке.