Западу стоит задуматься, кого они поддерживают, заявили в Госдуме

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. После атаки ВСУ по зданию учебного корпуса и общежитию старобельского профессионального колледжа педуниверситета в ЛНР Западу следует задуматься о том, кого они поддерживают, заявил депутат Госдумы Андрей Колесник.
Ранее глава региона Леонид Пасечник сообщил, что 35 человек были ранены при атаке БПЛА ВСУ по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа педуниверситета в ЛНР, позже эта цифра увеличилась до 39 человек, есть погибшие.
Он подчеркнул, что атака на колледж в ЛНР - это явный террористический акт, поскольку ВСУ не могли не знать о нахождении внутри детей.
"Противоборствующая сторона потеряла последние человеческие качества. Их и людьми-то назвать сложно, это субстанция, напичканная злобой", - заключил Колесник.