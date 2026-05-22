15:21 22.05.2026 (обновлено: 16:02 22.05.2026)
Колесник: Западу стоит задуматься, кого они поддерживают, после удара ВСУ по ЛНР

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. После атаки ВСУ по зданию учебного корпуса и общежитию старобельского профессионального колледжа педуниверситета в ЛНР Западу следует задуматься о том, кого они поддерживают, заявил депутат Госдумы Андрей Колесник.
Ранее глава региона Леонид Пасечник сообщил, что 35 человек были ранены при атаке БПЛА ВСУ по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа педуниверситета в ЛНР, позже эта цифра увеличилась до 39 человек, есть погибшие.
"На фоне удара по общежитию Западу следует наконец задуматься о том, кого они поддерживают в этом конфликте", - сказал Колесник деловой газете ВЗГЛЯД.
Он подчеркнул, что атака на колледж в ЛНР - это явный террористический акт, поскольку ВСУ не могли не знать о нахождении внутри детей.
"Противоборствующая сторона потеряла последние человеческие качества. Их и людьми-то назвать сложно, это субстанция, напичканная злобой", - заключил Колесник.
В миреЛуганская Народная РеспубликаАндрей КолесниковЛеонид ПасечникГосдума РФВооруженные силы УкраиныУдар ВСУ по колледжу в Старобельске
 
 
