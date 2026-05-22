МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. После атаки ВСУ по зданию учебного корпуса и общежитию старобельского профессионального колледжа педуниверситета в ЛНР Западу следует задуматься о том, кого они поддерживают, заявил депутат Госдумы Андрей Колесник.

Ранее глава региона Леонид Пасечник сообщил, что 35 человек были ранены при атаке БПЛА ВСУ по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа педуниверситета в ЛНР , позже эта цифра увеличилась до 39 человек, есть погибшие.

"На фоне удара по общежитию Западу следует наконец задуматься о том, кого они поддерживают в этом конфликте", - сказал Колесник деловой газете ВЗГЛЯД

Он подчеркнул, что атака на колледж в ЛНР - это явный террористический акт, поскольку ВСУ не могли не знать о нахождении внутри детей.