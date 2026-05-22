Гернат: не знаю, останусь ли в "Локомотиве", сейчас мне нужен отдых
00:36 22.05.2026
Гернат: не знаю, останусь ли в "Локомотиве", сейчас мне нужен отдых

Гернат заявил, что нуждается в отдыхе и не знает, останется ли в "Локомотиве"

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Словацкий защитник «Локомотива» Мартин Гернат заявил, что на данный момент не думает о продлении контракта с хоккейным клубом.
  • Контракт Герната с «Локомотивом» истекает по окончании сезона 2025/26.
  • «Локомотив» стал победителем финальной серии Кубка Гагарина, обыграв «Ак Барс» со счетом 3:2.
КАЗАНЬ, 22 мая - РИА Новости, Андрей Сенченко. Словацкий защитник ярославского "Локомотива" Мартин Гернат заявил РИА Новости, что на данный момент не думает о продлении контракта с хоккейным клубом.
Гернат выступает за "Локомотив" с 2023 года. Его контракт с железнодорожниками истекает по окончании сезона-2025/26.
«
"Я просто хочу отдыха сейчас. Это были три долгих сезона, мы трижды играли в финале. Сейчас мне нужно просто отдохнуть, чтобы в голове не было никаких мыслей, а также провести время с семьей, которую я не видел уже два месяца, провести время дома, а только потом решать. Хочу ли я остаться в Ярославле? Пока ничего не могу вам ответить", - сказал Гернат.
"Локомотив" в четверг обыграл "Ак Барс" (3:2) и по итогам шести матчей стал победителем финальной серии Кубка Гагарина. Ярославцы сыграли в финале третий раз подряд и стали двукратными чемпионами КХЛ.
"Да, сложный и долгий сезон для всех нас второй раз подряд, и мы очень рады, что смогли это сделать. Тяжелый год для всех, думаю. Вся команда билась, считаю, что мы это заслужили. Было много матчей в этом сезоне, много давления. Старался найти силы приходить каждый день и выкладываться на полную. У нас отличная команда, менеджмент, люди, которые нас окружают. Отличные болельщики в Ярославле, мы просто счастливы, что выиграли", - добавил Гернат.
