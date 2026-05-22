Сборную ДР Конго могут снять с ЧМ по футболу из-за вспышки Эболы - РИА Новости Спорт, 22.05.2026
23:57 22.05.2026
Сборную ДР Конго могут снять с ЧМ по футболу из-за вспышки Эболы

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборной ДР Конго грозит запрет на въезд в США для участия в чемпионате мира по футболу из-за вспышки Эболы в стране.
  • США уведомили ФИФА и сборную ДР Конго о необходимости соблюдения 21-дневного карантина.
  • Чемпионат мира по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Сборной ДР Конго по футболу на фоне вспышки лихорадки Эбола в стране грозит запрет на въезд в США для участия в чемпионате мира, если команда не проведет 21-дневный карантин, сообщает ESPN.
Отмечается, что США уведомили ФИФА, сборную ДР Конго и власти страны о необходимости соблюдения режима изоляции в Бельгии, где команда в настоящее время тренируется и планирует провести два товарищеских матча.
"Мы очень четко дали понять команде ДР Конго, что она должна сохранять целостность своего "пузыря" в течение 21 дня, прежде чем сможет приехать в Хьюстон 11 июня. Мы также очень четко дали понять властям ДР Конго, что им необходимо поддерживать этот "пузырь", иначе игроки рискуют не получить возможность въехать в Соединенные Штаты. Мы не можем выразиться яснее", - приводятся слова главы рабочей группы Белого дома по подготовке к чемпионату мира Эндрю Джулиани.
Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. В группе К сборная ДР Конго сыграет с командами Португалии, Узбекистана и Колумбии.
Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ситуацию со вспышкой Эболы в ДР Конго и Уганде чрезвычайной и представляющей опасность для других государств. По последним данным организации, в стране зарегистрировали более чем 750 случаев заражения и 177 смертей от вируса.
