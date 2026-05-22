Сборную ДР Конго могут снять с ЧМ по футболу из-за вспышки Эболы

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Сборной ДР Конго по футболу на фоне вспышки лихорадки Эбола в стране грозит запрет на въезд в США для участия в чемпионате мира, если команда не проведет 21-дневный карантин, сообщает ESPN.
"Мы очень четко дали понять команде ДР Конго, что она должна сохранять целостность своего "пузыря" в течение 21 дня, прежде чем сможет приехать в Хьюстон 11 июня. Мы также очень четко дали понять властям ДР Конго, что им необходимо поддерживать этот "пузырь", иначе игроки рискуют не получить возможность въехать в Соединенные Штаты. Мы не можем выразиться яснее", - приводятся слова главы рабочей группы Белого дома по подготовке к чемпионату мира Эндрю Джулиани.
Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. В группе К сборная ДР Конго сыграет с командами Португалии, Узбекистана и Колумбии.