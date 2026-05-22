"Аталанта" и "Фиорентина" сыграли вничью в матче последнего тура Серии А - РИА Новости Спорт, 22.05.2026
23:41 22.05.2026 (обновлено: 23:42 22.05.2026)
"Аталанта" и "Фиорентина" сыграли вничью в матче последнего тура Серии А

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • «Аталанта» и «Фиорентина» сыграли вничью в матче последнего, 38-го тура чемпионата Италии по футболу.
  • Встреча во Флоренции завершилась со счетом 1:1.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. "Аталанта" и "Фиорентина" сыграли вничью в матче последнего, 38-го тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча во Флоренции завершилась со счетом 1:1. В составе "Фиорентины" мяч забил Роберто Пикколи (39-я минута). Его одноклубник Пьетро Комуццо отметился автоголом на 82-й минуте.
"Аталанта" с 59 баллами занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Испании. Команда ранее гарантировала себе место в Лиге конференций. "Фиорентина" с 42 баллами поднялась на 14-ю строчку.
Серия А (чемпионат Италии по футболу)
22 мая 2026 • начало в 21:45
Завершен
Фиорентина
1 : 1
Аталанта
39‎’‎ • Роберто Пикколи
(Марко Брешанини)
82‎’‎ • Пьетро Комуццо (А)
