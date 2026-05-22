Рейтинг@Mail.ru
Кокорин забил мяч в последнем матче за "Арис" - РИА Новости Спорт, 22.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
19:43 22.05.2026 (обновлено: 21:48 22.05.2026)
Кокорин забил мяч в последнем матче за "Арис"

Кокорин отличился в последнем матче за кипрский "Арис"

© Соцсети игрокаАлександр Кокорин
Александр Кокорин - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
© Соцсети игрока
Александр Кокорин. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Александр Кокорин забил мяч в последнем матче за кипрский футбольный клуб «Арис».
  • «Арис» уступил АЕКу в матче заключительного, 10-го тура раунда плей-офф чемпионата Кипра по футболу со счетом 4:3.
  • Кокорин покинет «Арис» по окончании сезона.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. "Арис" уступил АЕКу в матче заключительного, 10-го тура раунда плей-офф чемпионата Кипра по футболу.
Встреча в Лимасоле завершилась со счетом 4:3 в пользу АЕКа. У победителей мячи забили Хрвое Миличевич (29-я минута, с пенальти), Риад Баич (55, 90) и Алекс Кардеро (60). В составе "Ариса" пенальти реализовал российский нападающий Александр Кокорин (65), который отметился первым результативным действием в текущем сезоне, также отличились Джейден Монтнор (77) и Андроникос Какулис (83, с пенальти).
Давид Алаба - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
"Реал" объявил об уходе Алабы
Вчера, 18:55
Ранее "Арис" объявил, что Кокорин покинет команду по окончании сезона. Россиянин выступал за клуб с 2022 года и в сезоне-2022/23 помог ему впервые в своей истории стать чемпионом Кипра.
"Арис" потерпел третье поражение подряд. Команда с 51 очком заняла последнее, шестое место в турнирной таблице раунда плей-офф. АЕК, набрав 69 очков, расположился на второй строчке.
В текущем сезоне Кокорин сыграл за клуб 23 матча во всех турнирах, пропустив большую часть сезона из-за травмы.
Кубок России - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
Стал известен размер призового фонда суперфинала Кубка России
Вчера, 18:04
 
ФутболСпортКипрЛимасол (район)Александр КокоринАрисАЕК (Афины)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    T. Gentzsch
    Р. Сафиуллин
    374
    666
  • Хоккей
    Завершен
    Канада
    Словения
    3
    1
  • Баскетбол
    Завершен
    Валенсия
    Реал Мадрид
    90
    105
  • Хоккей
    Завершен
    Швеция
    Италия
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Фиорентина
    Аталанта
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ланс
    Ницца
    3
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала