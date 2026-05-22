Кокорин забил мяч в последнем матче за "Арис"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Александр Кокорин забил мяч в последнем матче за кипрский футбольный клуб «Арис».
- «Арис» уступил АЕКу в матче заключительного, 10-го тура раунда плей-офф чемпионата Кипра по футболу со счетом 4:3.
- Кокорин покинет «Арис» по окончании сезона.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. "Арис" уступил АЕКу в матче заключительного, 10-го тура раунда плей-офф чемпионата Кипра по футболу.
Встреча в Лимасоле завершилась со счетом 4:3 в пользу АЕКа. У победителей мячи забили Хрвое Миличевич (29-я минута, с пенальти), Риад Баич (55, 90) и Алекс Кардеро (60). В составе "Ариса" пенальти реализовал российский нападающий Александр Кокорин (65), который отметился первым результативным действием в текущем сезоне, также отличились Джейден Монтнор (77) и Андроникос Какулис (83, с пенальти).
"Реал" объявил об уходе Алабы
Вчера, 18:55
Ранее "Арис" объявил, что Кокорин покинет команду по окончании сезона. Россиянин выступал за клуб с 2022 года и в сезоне-2022/23 помог ему впервые в своей истории стать чемпионом Кипра.
"Арис" потерпел третье поражение подряд. Команда с 51 очком заняла последнее, шестое место в турнирной таблице раунда плей-офф. АЕК, набрав 69 очков, расположился на второй строчке.
В текущем сезоне Кокорин сыграл за клуб 23 матча во всех турнирах, пропустив большую часть сезона из-за травмы.