"Мне не стыдно": Гусев сделал яркое прощальное заявление - РИА Новости Спорт, 22.05.2026
11:41 22.05.2026 (обновлено: 11:46 22.05.2026)
"Мне не стыдно": Гусев сделал яркое прощальное заявление

© Соцсети ФК "Динамо" (Москва)Ролан Гусев
Ролан Гусев - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
© Соцсети ФК "Динамо" (Москва)
Ролан Гусев. Архивное фото
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Бывший главный тренер московского "Динамо" Ролан Гусев после ухода с должности выразил уверенность, что главные победы у футбольного клуба впереди.
В пятницу "Динамо" объявило о завершении сотрудничества с Гусевым по истечении контракта.
«
"Моя работа в клубе, где я когда-то делал свои первые шаги в футболе, завершается. Мы вместе пережили много запоминающихся моментов, были у нас с вами и красивые победы, и обидные поражения. Но главное, что останется в памяти - это люди, которые меня окружали на протяжении этого пути. Прежде всего, спасибо нашим футболистам, которые профессионально делали свою работу и в сложной турнирной ситуации не опустили руки, проявили жажду борьбы и командный дух. Это позволило показать во втором круге чемпионата результат, за который не стыдно. Да и в Кубке мы остановились в шаге от суперфинала. Уверен, все главные победы у команды впереди, она способна побеждать любого соперника", - приводит слова Гусева Telegram-канал "Динамо".
"Благодарен руководству клуба за предоставленный мне уникальный шанс. Это был серьезный вызов, и на протяжении всего периода работы я ощущал исключительно поддержку и позитивные эмоции - от руководителей, от работников офиса и базы, от сотрудников медиа. Нам удалось в короткие сроки создать профессиональные и вовлеченные тренерский, медицинский и административный штабы, где каждый сотрудник проявил себя с лучшей стороны", - добавил он.
Гусеву 48 лет, он работает в "Динамо" с лета 2023 года, с июня входил в тренерский штаб Карпина, до этого исполнял обязанности главного тренера "бело-голубых" в мае - после ухода чеха Марцела Лички. Гусев является воспитанником "Динамо" и выступал за клуб с 1996 по 2001 год, провел за команду 161 матч. Затем он перешел в ЦСКА, который представлял до 2007 года, став с клубом трехкратным чемпионом России и обладателем Кубка УЕФА. На счету Гусева 31 матч за сборную России.
ФутболСпортРолан ГусевРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)Динамо Москва
 
