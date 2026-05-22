Фанаты "Ниццы" устроили массовые беспорядки с жертвами в Париже

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Фанаты «Ниццы» устроили потасовку в Париже перед финалом Кубка Франции по футболу с «Лансом».
- В массовой драке участвовали около сотни болельщиков, задержаны 65 человек, у них изъяты холодное оружие, маски-балаклавы и боксерские бинты.
- В результате столкновений шесть человек пострадали, один находится в тяжелом состоянии.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Около сотни болельщиков "Ниццы" устроили серьезную потасовку в ночь на пятницу в Париже в преддверии финала Кубка Франции по футболу с "Лансом", сообщает телеканал France Info со ссылкой на префектуру полиции.
По информации префектуры, приехавшие на матч фанаты "Ниццы" двигались по городу, "явно ища стычек с прохожими", пока не дошли до набережной Вальми, где вспыхнула массовая драка. Причины конфликта устанавливаются. Сообщается, что сама стычка произошла ближе к полуночи, начавшись в баре, после чего перешла на улицы столицы.
Всего по итогам потасовки задержаны 65 человек, они были помещены под стражу, полиция изъяла у них холодное оружие, маски-балаклавы и боксерские бинты. В результате столкновений шесть человек пострадали, один находится в тяжелом состоянии.
Финальный матч между командами запланирован на пятницу. Игра "Ниццы" против "Ланса" состоится на стадионе "Стад де Франс" в Париже и начнется в 22:00 по московскому времени.
