Фанаты "Ниццы" устроили массовые беспорядки с жертвами в Париже

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Около сотни болельщиков "Ниццы" устроили серьезную потасовку в ночь на пятницу в Париже в преддверии финала Кубка Франции по футболу с "Лансом", сообщает телеканал France Info со ссылкой на префектуру полиции.

Всего по итогам потасовки задержаны 65 человек, они были помещены под стражу, полиция изъяла у них холодное оружие, маски-балаклавы и боксерские бинты. В результате столкновений шесть человек пострадали, один находится в тяжелом состоянии.