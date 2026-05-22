Рейтинг@Mail.ru
Фанаты "Ниццы" устроили массовые беспорядки с жертвами в Париже - РИА Новости Спорт, 22.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
10:01 22.05.2026 (обновлено: 11:43 22.05.2026)
Фанаты "Ниццы" устроили массовые беспорядки с жертвами в Париже

Фанаты "Ниццы" устроили массовую потасовку в Париже перед матчем Кубка Франции

© пресс-служба клуба "Ницца"Футболисты "Ниццы"
Футболисты Ниццы - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
© пресс-служба клуба "Ницца"
Футболисты "Ниццы". Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Фанаты «Ниццы» устроили потасовку в Париже перед финалом Кубка Франции по футболу с «Лансом».
  • В массовой драке участвовали около сотни болельщиков, задержаны 65 человек, у них изъяты холодное оружие, маски-балаклавы и боксерские бинты.
  • В результате столкновений шесть человек пострадали, один находится в тяжелом состоянии.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Около сотни болельщиков "Ниццы" устроили серьезную потасовку в ночь на пятницу в Париже в преддверии финала Кубка Франции по футболу с "Лансом", сообщает телеканал France Info со ссылкой на префектуру полиции.
По информации префектуры, приехавшие на матч фанаты "Ниццы" двигались по городу, "явно ища стычек с прохожими", пока не дошли до набережной Вальми, где вспыхнула массовая драка. Причины конфликта устанавливаются. Сообщается, что сама стычка произошла ближе к полуночи, начавшись в баре, после чего перешла на улицы столицы.
Всего по итогам потасовки задержаны 65 человек, они были помещены под стражу, полиция изъяла у них холодное оружие, маски-балаклавы и боксерские бинты. В результате столкновений шесть человек пострадали, один находится в тяжелом состоянии.
Финальный матч между командами запланирован на пятницу. Игра "Ниццы" против "Ланса" состоится на стадионе "Стад де Франс" в Париже и начнется в 22:00 по московскому времени.
Футбол. Кубок России. Суперфинал - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
Стало известно, кто рассудит суперфинал Кубка России
20 мая, 17:43
 
ФутболСпортНиццаЛансСтад де ФрансКубок Франции по футболу
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    T. Gentzsch
    Р. Сафиуллин
    374
    666
  • Хоккей
    Завершен
    Канада
    Словения
    3
    1
  • Баскетбол
    Завершен
    Валенсия
    Реал Мадрид
    90
    105
  • Хоккей
    Завершен
    Швеция
    Италия
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Фиорентина
    Аталанта
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ланс
    Ницца
    3
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала