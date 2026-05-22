ФСБ накрыла канал незаконной миграции в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости. Канал незаконной миграции накрыт в Крыму, задержано два человека, один из них иностранец, сообщает крымское управление ФСБ РФ.
"Пресечена противоправная деятельность группы лиц, которые обвиняются в организации незаконного пребывания иностранных граждан на территории России по предварительному сговору", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, задержаны гражданин одной из стран Центральной Азии, 1998 года рождения, и его сообщник – гражданин России, житель Ялты, 1983 года рождения.
"Фигуранты организовывали фиктивную постановку на миграционный учет, занимались оформлением патентов для осуществления трудовой деятельности, предоставляли иностранным гражданам работу на строительном объекте в Ялте и место для проживания без фактической регистрации", - рассказали в управлении.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело. Ялтинцу, по данным УФСБ, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, иностранцу – содержание под стражей.
"По уголовному делу проходят 6 выходцев из ЦАР, которые незаконно находились на территории России. Устанавливаются и другие иностранные граждане, которые могли быть легализованы на территории России фигурантами уголовного дела", - подчеркнули в пресс-службе.