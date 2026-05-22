Рейтинг@Mail.ru
ФСБ накрыла канал незаконной миграции в Крыму - РИА Новости, 22.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:36 22.05.2026
ФСБ накрыла канал незаконной миграции в Крыму

ФСБ накрыла канал незаконной миграции в Крыму, задержан иностранец

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Бойцы спецназа ФСБ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Крыму пресечена деятельность группы лиц, обвиняемых в организации незаконного пребывания иностранных граждан на территории России.
  • Задержаны гражданин одной из стран Центральной Азии и его сообщник — житель Ялты.
  • В отношении задержанных возбуждено уголовное дело, ялтинцу избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, иностранцу — содержание под стражей.
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости. Канал незаконной миграции накрыт в Крыму, задержано два человека, один из них иностранец, сообщает крымское управление ФСБ РФ.
"Пресечена противоправная деятельность группы лиц, которые обвиняются в организации незаконного пребывания иностранных граждан на территории России по предварительному сговору", - говорится в сообщении.
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
На Камчатке библиотекарь отдала лжесотрудникам ФСБ 2,5 миллиона рублей
Вчера, 10:33
По данным ведомства, задержаны гражданин одной из стран Центральной Азии, 1998 года рождения, и его сообщник – гражданин России, житель Ялты, 1983 года рождения.
"Фигуранты организовывали фиктивную постановку на миграционный учет, занимались оформлением патентов для осуществления трудовой деятельности, предоставляли иностранным гражданам работу на строительном объекте в Ялте и место для проживания без фактической регистрации", - рассказали в управлении.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело. Ялтинцу, по данным УФСБ, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, иностранцу – содержание под стражей.
"По уголовному делу проходят 6 выходцев из ЦАР, которые незаконно находились на территории России. Устанавливаются и другие иностранные граждане, которые могли быть легализованы на территории России фигурантами уголовного дела", - подчеркнули в пресс-службе.
Бывший первый заместитель начальника Московского метрополитена Дмитрий Дощатов на заседании в Савёловском суде Москвы - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
Прокурор запросил 11 лет для экс-замглавы столичного метро Дощатова
Вчера, 15:45
 
ПроисшествияРоссияЯлтаРеспублика КрымФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала