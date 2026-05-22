Антонелли показал лучшее время в первой практике Гран-при Канады

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Кими Антонелли показал лучшее время в первой свободной практике Гран-при Канады.
- Квалификация к спринтерской гонке состоится позднее в пятницу, спринт — в субботу, основной заезд Гран-при Канады — в воскресенье.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Итальянский пилот "Мерседеса" Кими Антонелли показал лучшее время в первой свободной практике пятого этапа "Формулы-1" - Гран-при Канады, который проходит в Монреале на автодроме имени Жиля Вильнева.
Лидер зачета пилотов проехал лучший круг за 1 минуту 13,402 секунды. Второе время показал его партнер по команде британец Джордж Расселл (отставание - 0,142 секунды), третьим стал представитель Великобритании Льюис Хэмилтон из "Феррари" (+0,774).
Сессия трижды прерывалась красными флагами. Сначала новозеландский пилот "Рейсинг Буллз" Лиам Лоусон досрочно завершил практику из-за отказа усилителя руля, вследствие чего потребовалась эвакуация болида. Позднее тайский гонщик "Уильямса" Алекс Албон сбил выбежавшего на трассу сурка, а после врезался в стену и разбил болид. В концовке сессии французский пилот "Хааса" Эстебан Окон потерял управление на выходе из поворота и врезался в ограждение.
Позднее в пятницу состоится квалификация к спринтерской гонке. Спринт пройдет в субботу, основной заезд Гран-при Канады - в воскресенье.