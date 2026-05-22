Рейтинг@Mail.ru
Антонелли показал лучшее время в первой практике Гран-при Канады - РИА Новости Спорт, 22.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
Формула-1
 
21:02 22.05.2026 (обновлено: 21:29 22.05.2026)
Антонелли показал лучшее время в первой практике Гран-при Канады

Пилот "Мерседеса" Антонелли стал лучшим в первой практике Гран-при Канады

© AP Photo / Luca BrunoИтальянский пилот Андреа Кими Антонелли
Итальянский пилот Андреа Кими Антонелли - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
© AP Photo / Luca Bruno
Итальянский пилот Андреа Кими Антонелли. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Кими Антонелли показал лучшее время в первой свободной практике Гран-при Канады.
  • Квалификация к спринтерской гонке состоится позднее в пятницу, спринт — в субботу, основной заезд Гран-при Канады — в воскресенье.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Итальянский пилот "Мерседеса" Кими Антонелли показал лучшее время в первой свободной практике пятого этапа "Формулы-1" - Гран-при Канады, который проходит в Монреале на автодроме имени Жиля Вильнева.
Лидер зачета пилотов проехал лучший круг за 1 минуту 13,402 секунды. Второе время показал его партнер по команде британец Джордж Расселл (отставание - 0,142 секунды), третьим стал представитель Великобритании Льюис Хэмилтон из "Феррари" (+0,774).
Сессия трижды прерывалась красными флагами. Сначала новозеландский пилот "Рейсинг Буллз" Лиам Лоусон досрочно завершил практику из-за отказа усилителя руля, вследствие чего потребовалась эвакуация болида. Позднее тайский гонщик "Уильямса" Алекс Албон сбил выбежавшего на трассу сурка, а после врезался в стену и разбил болид. В концовке сессии французский пилот "Хааса" Эстебан Окон потерял управление на выходе из поворота и врезался в ограждение.
Позднее в пятницу состоится квалификация к спринтерской гонке. Спринт пройдет в субботу, основной заезд Гран-при Канады - в воскресенье.
Александр Албон - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
Пилот "Формулы-1" Албон сбил сурка на трассе и врезался в стену
Вчера, 20:30
 
Формула-1АвтоМонреальКанадаВеликобританияДжордж РасселлЛьюис ХэмилтонЭстебан ОконМерседесФеррариУильямс
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    T. Gentzsch
    Р. Сафиуллин
    374
    666
  • Хоккей
    Завершен
    Канада
    Словения
    3
    1
  • Баскетбол
    Завершен
    Валенсия
    Реал Мадрид
    90
    105
  • Хоккей
    Завершен
    Швеция
    Италия
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Фиорентина
    Аталанта
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ланс
    Ницца
    3
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала