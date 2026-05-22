Букингемский дворец активно содействует по делу экс-принца Эндрю, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Букингемский дворец активно содействует следствию по делу бывшего принца Эндрю.
- Полиция долины Темзы запросила у дворца журналы посещений королевских резиденций, связанных с Эндрю, и данные о сменах сотрудников его охраны за 2001 и 2010 годы.
- Полиция расследует возможные преступления сексуального характера со стороны Эндрю.
ЛОНДОН, 22 мая - РИА Новости. Букингемский дворец активно содействует следствию по делу уличенного в связях с американским финансистом Джеффри Эпштейном бывшего принца Эндрю Маунтбеттен-Виндзора, сообщает газета Mirror со ссылкой на источники.
Эндрю был задержан в конце февраля по делу о служебном злоупотреблении на посту торгового представителя из-за пересылки Эпштейну государственных документов. Его отпустили после 11-часового допроса. Также были проведены обыски в королевских резиденциях, связанных с опальным принцем. В начале декабря 2025 года король Карл III лишил своего брата всех титулов.
"Букингемский дворец активно помогает полиции в расследованиях обвинений против бывшего принца Эндрю", - пишет издание.
По данным источников, полиция долины Темзы запросила у дворца журналы посещений королевских резиденций, связанных с Эндрю. Следователи также запросили подробные данные о сменах сотрудников охраны принца за 2001 и 2010 годы.
В пятницу также стало известно, что помимо обвинений в должностных злоупотреблениях полиция расследует возможные преступления сексуального характера со стороны Эндрю. Как сообщил ранее телеканал Sky News со ссылкой на источники, британская полиция собирается допросить женщину, которая утверждает, что ее привозили в резиденцию Эндрю в Виндзоре в 2010 году "для сексуальных целей".