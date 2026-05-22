Минсельхоз сделал прогноз российского экспорта зерновых на 2026 год

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Минсельхоз России прогнозирует экспорт зерновых в 2025–2026 годах на уровне 60 миллионов тонн.
- По словам Оксаны Лут, на текущую дату уже поставлено на внешний рынок порядка 52 миллионов тонн зерновых.
СИРИУС, 22 мая - РИА Новости. Российский экспорт зерновых по итогам сельхозсезона 2025-2026 годов составит 60 миллионов тонн, заявила глава Минсельхоза России Оксана Лут на Всероссийском зерновом форуме.
"Весь урожай позволит нам, на наш взгляд, сохранить первое место в мире по поставкам пшеницы в сезоне. На 60 миллионов тонн поставок зерновых мы рассчитываем по итогам сезона. Сейчас у нас с вами где-то порядка 52 миллионов тонн на текущую дату мы поставили на внешний рынок всего зерновых", - поделилась она прогнозом на сельхозсезон 2025-2026 годов.
Лут добавила, что урожай пшеницы в 2026 году должен быть достойным.
