В Рособрнадзоре рассказали, разрешены ли электронные часы на ЕГЭ

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Электронные часы, которые не имеют выхода в интернет и блютуза, разрешены на едином государственном экзамене (ЕГЭ), рассказал журналистам глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

Он также отметил, что при этом смарт-часы, которые имеют выход в интернет и блютуз, а также имеют контакт с средствами связи, запрещены на ЕГЭ.