Рособрнадзор ограничил шумные работы рядом с пунктами сдачи ЕГЭ

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Рособрнадзор ограничил проведение строительных и технических работ, а также шумных культурных мероприятий рядом с пунктами сдачи ЕГЭ, следует из рекомендаций ведомства, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Так, необходимо создать для школьников комфортные условия в пунктах проведения ЕГЭ. Аттестация должна проводиться в спокойной и доброжелательной обстановке.

Кроме того, при жаркой погоде все участники экзаменов должны быть обеспечены питьевой водой, а медпункты в ППЭ должны быть готовы оказать им необходимую помощь. Также следует не допускать проведение шумных технических и строительных работ, шумных культурных мероприятий рядом с ППЭ в дни проведения экзаменов.