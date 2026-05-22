Рособрнадзор ограничил шумные работы рядом с пунктами сдачи ЕГЭ
02:38 22.05.2026 (обновлено: 10:21 22.05.2026)
Рособрнадзор ограничил шумные работы рядом с пунктами сдачи ЕГЭ

© РИА Новости / Павел Лисицын. Ученики в классе перед началом единого государственного экзамена
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Рособрнадзор ограничил проведение строительных и технических работ, а также шумных культурных мероприятий рядом с пунктами сдачи ЕГЭ.
  • В дни экзаменов участники должны быть обеспечены питьевой водой, а медпункты в пунктах проведения ЕГЭ (ППЭ) должны быть готовы оказать необходимую помощь.
  • Основной период ЕГЭ-2026 стартует 1 июня.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Рособрнадзор ограничил проведение строительных и технических работ, а также шумных культурных мероприятий рядом с пунктами сдачи ЕГЭ, следует из рекомендаций ведомства, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Так, необходимо создать для школьников комфортные условия в пунктах проведения ЕГЭ. Аттестация должна проводиться в спокойной и доброжелательной обстановке.
Кроме того, при жаркой погоде все участники экзаменов должны быть обеспечены питьевой водой, а медпункты в ППЭ должны быть готовы оказать им необходимую помощь. Также следует не допускать проведение шумных технических и строительных работ, шумных культурных мероприятий рядом с ППЭ в дни проведения экзаменов.
Основной период ЕГЭ-2026 стартует 1 июня.
