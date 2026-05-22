Уно и Хонда будут выступать в танцах на льду

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Двукратный чемпион мира и серебряный призер двух Олимпиад японский фигурист Сема Уно и чемпионка мира среди юниоров его соотечественница Марин Хонда объявили о создании дуэта в танцах на льду.
Уно 28 лет. Он объявил о завершении карьеры в мае 2024 года. Хонде 24 года, она завершила карьеру по окончании сезона-2023/24. Оба выступали в одиночном катании.
«
"Сема Уно и Марин Хонда сформировали танцевальный дуэт и вернутся к выступлениям с нового сезона. С того дня, как мы приняли это решение, мы поставили перед собой цель - участие в Олимпийских играх - и продолжаем заниматься танцами на льду. Каждый день мы сталкиваемся с новыми вызовами и продолжаем свой путь с твердой решимостью. Мы будем рады разделить это с вами, кто нас поддерживает", - написала Хонда в Instagram*.
Уно выиграл два серебра (2018, 2022 года) и одну бронзу (2022) Олимпийских игр, является двукратным чемпионом мира (2022, 2023) и двукратным серебряным призером мировых первенств (2017, 2018). Хонда добилась наибольших успехов на юниорском уровне, выиграв чемпионат мира (2016) и став вице-чемпионкой мира (2017).
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.