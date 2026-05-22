Двукратный чемпион NASCAR умер на 42-м году жизни

НЬЮ-ЙОРК, 22 мая – РИА Новости. Двукратный чемпион высшего дивизиона Национальной ассоциации гонок серийных автомобилей (NASCAR) Кайл Буш скончался на 42-м году жизни, сообщили в NASCAR.

Детальную причину смерти автогонщика там не раскрыли. При этом семья Буша на его страничке в Х опубликовала заявление, что спортсмен был госпитализирован из-за некоего тяжелого заболевания.