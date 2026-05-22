18:05 22.05.2026 (обновлено: 18:35 22.05.2026)
Чемпионат мира по борьбе перенесли в Астану из Бахрейна после голосования

Боец во время поединка по борьбе. Архивное фото
  • Бюро Объединенного мира борьбы (UWW) приняло решение перенести чемпионат мира по борьбе 2026 года из Манамы (Бахрейн) в Астану.
  • Вопрос о месте проведения чемпионата был поставлен на голосование, и с перевесом в один голос право проведения передано Астане.
  • Чемпионат мира 2026 года пройдет в Астане с 24 октября по 1 ноября.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Бюро Объединенного мира борьбы (UWW) приняло решение перенести чемпионат мира по борьбе 2026 года в Астану, сообщается на сайте Федерации спортивной борьбы России (ФСБР).
В пятницу UWW сообщил о невозможности проведения турнира в Манаме (Бахрейн), как было запланировано изначально.
"Из-за ситуации на Ближнем Востоке было принято решение о переносе чемпионата мира из Манамы, и на проведение претендовали две другие азиатские борцовские державы - Киргизия и Казахстан. Вопрос был поставлен на голосование, и с перевесом в один голос право проведения передано Астане. При этом сроки проведения остаются неизменными", - сказал глава ФСБР Михаил Мамиашвили.
Чемпионат мира 2026 года пройдет с 24 октября по 1 ноября. Столица Казахстана во второй раз примет соревнования, впервые мировое первенство прошло в Нур-Султане (прежнее название Астаны) в 2019 году.
