Чемпионат мира по борьбе перенесли в Астану из Бахрейна после голосования

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Бюро Объединенного мира борьбы (UWW) приняло решение перенести чемпионат мира по борьбе 2026 года в Астану, сообщается на сайте Федерации спортивной борьбы России (ФСБР).
"Из-за ситуации на Ближнем Востоке было принято решение о переносе чемпионата мира из Манамы, и на проведение претендовали две другие азиатские борцовские державы - Киргизия и Казахстан. Вопрос был поставлен на голосование, и с перевесом в один голос право проведения передано Астане. При этом сроки проведения остаются неизменными", - сказал глава ФСБР Михаил Мамиашвили.
Чемпионат мира 2026 года пройдет с 24 октября по 1 ноября. Столица Казахстана во второй раз примет соревнования, впервые мировое первенство прошло в Нур-Султане (прежнее название Астаны) в 2019 году.
