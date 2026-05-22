Чемпионат мира по бенди отменили из-за отсутствия России и Белоруссии

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Чемпионат мира по хоккею с мячом 2027 года отменен из-за финансовых проблем, возникших у представителей Финляндии, Норвегии и Швеции, сообщается на сайте Международной федерации бенди (FIB).

Отменены как мужской, так и женский чемпионаты мира. В 2026 году мужской турнир прошел с 12 по 18 января в Пори (Финляндия), его победителем стала сборная Швеции. При этом на сайте Шведской федерации бенди отмечается, что по ходу соревнования представители Швеции, Норвегии и Финляндии подали предложение о проведении чемпионата мира раз в два года.

"В нынешних условиях, когда ни Россия, ни Белоруссия не участвуют в турнирах, мы видим необходимость в более устойчивой международной системе для взрослых национальных сборных. Сейчас мы продолжаем работу над форматом следующего сезона для национальных команд и позже предоставим дополнительную информацию", - приводятся слова генерального секретаря Шведской федерации бенди Даниэля Андерссона на сайте организации.