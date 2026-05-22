Рейтинг@Mail.ru
Чемпионат мира по бенди отменили из-за отсутствия России и Белоруссии - РИА Новости Спорт, 22.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:05 22.05.2026
Чемпионат мира по бенди отменили из-за отсутствия России и Белоруссии

ЧМ по хоккею с мячом отменили из-за финансовых проблем на фоне неучастия России

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкУниверсиада-2019. Хоккей с мячом. Мужчины. Финал
Универсиада-2019. Хоккей с мячом. Мужчины. Финал - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Читать в
МАКСДзен
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Чемпионат мира по хоккею с мячом 2027 года отменен из-за финансовых проблем, возникших у представителей Финляндии, Норвегии и Швеции, сообщается на сайте Международной федерации бенди (FIB).
Отменены как мужской, так и женский чемпионаты мира. В 2026 году мужской турнир прошел с 12 по 18 января в Пори (Финляндия), его победителем стала сборная Швеции. При этом на сайте Шведской федерации бенди отмечается, что по ходу соревнования представители Швеции, Норвегии и Финляндии подали предложение о проведении чемпионата мира раз в два года.
"В нынешних условиях, когда ни Россия, ни Белоруссия не участвуют в турнирах, мы видим необходимость в более устойчивой международной системе для взрослых национальных сборных. Сейчас мы продолжаем работу над форматом следующего сезона для национальных команд и позже предоставим дополнительную информацию", - приводятся слова генерального секретаря Шведской федерации бенди Даниэля Андерссона на сайте организации.
Самыми титулованными командами чемпионатов мира являются сборные России и СССР, суммарно завоевавшие 39 медалей: 26 золотых, 11 серебряных и 2 бронзовые.
Хоккей с мячом - РИА Новости, 1920, 20.04.2026
ФХМР и FIB договорились обсудить отмену ограничений для юниоров из России
20 апреля, 14:25
 
Хоккей с мячом
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    T. Gentzsch
    Р. Сафиуллин
    374
    666
  • Хоккей
    Завершен
    Канада
    Словения
    3
    1
  • Баскетбол
    Завершен
    Валенсия
    Реал Мадрид
    90
    105
  • Хоккей
    Завершен
    Швеция
    Италия
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Фиорентина
    Аталанта
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ланс
    Ницца
    3
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала