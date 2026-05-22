Рейтинг@Mail.ru
"Нью-Йорк" удвоил преимущество в полуфинале плей-офф НБА - РИА Новости Спорт, 22.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Баскетбол. Евролига. Матч Химки - Олимпия - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Баскетбол
 
07:53 22.05.2026 (обновлено: 11:30 22.05.2026)
"Нью-Йорк" удвоил преимущество в полуфинале плей-офф НБА

"Нью-Йорк" обыграл "Кливленд" и удвоил преимущество в полуфинале плей-офф НБА

© Фото : Соцсети спортсменаДжейлен Брансон
Джейлен Брансон - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
© Фото : Соцсети спортсмена
Джейлен Брансон. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • «Нью-Йорк Никс» обыграл «Кливленд Кавальерс» в матче полуфинала плей-офф НБА.
  • Встреча завершилась со счетом 109:93 в пользу «Нью-Йорк Никс».
  • «Нью-Йорк» удвоил преимущество в серии до четырех побед — 2-0.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. "Нью-Йорк Никс" на своем паркете одержал победу над "Кливленд Кавальерс" во втором матче серии полуфинала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Нью-Йорке завершилась со счетом 109:93 (24:27, 29:22, 32:21, 24:23) в пользу хозяев, в составе которых самым результативным стал набравший 26 очков Джош Харт, также дабл-даблы в активе Джейлена Брансона (19 очков, 14 передач) и Энтони Таунса (18 очков, 13 подборов). У "Кливленда" больше всех очков набрал Донован Митчелл (26), также дабл-дабл на свой счет записал Джарретт Аллен (13 очков, 10 подборов).
НБА
22 мая 2026 • начало в 03:00
Завершен
Нью-Йорк
109 : 93
Кливленд
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Нью-Йорк" удвоил преимущество в серии до четырех побед - 2-0. Третий матч пройдет в 23 мая.
Другой финалист определится по итогам серии между действующим чемпионом НБА "Оклахома-Сити Тандер" и "Сан-Антонио Сперс" (1-1).
Российский баскетболист Бруклин Нетс Егор Демин - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
Демин не вошел в сборные новичков сезона НБА
21 мая, 09:54
 
БаскетболСпортДжош ХартДжейлен БрансонДонован МитчеллКливленд КавальерсНью-Йорк НиксОклахома-Сити ТандерНБА
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    T. Gentzsch
    Р. Сафиуллин
    374
    666
  • Хоккей
    Завершен
    Канада
    Словения
    3
    1
  • Баскетбол
    Завершен
    Валенсия
    Реал Мадрид
    90
    105
  • Хоккей
    Завершен
    Швеция
    Италия
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Фиорентина
    Аталанта
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ланс
    Ницца
    3
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала