"Нью-Йорк" удвоил преимущество в полуфинале плей-офф НБА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- «Нью-Йорк Никс» обыграл «Кливленд Кавальерс» в матче полуфинала плей-офф НБА.
- Встреча завершилась со счетом 109:93 в пользу «Нью-Йорк Никс».
- «Нью-Йорк» удвоил преимущество в серии до четырех побед — 2-0.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. "Нью-Йорк Никс" на своем паркете одержал победу над "Кливленд Кавальерс" во втором матче серии полуфинала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Нью-Йорке завершилась со счетом 109:93 (24:27, 29:22, 32:21, 24:23) в пользу хозяев, в составе которых самым результативным стал набравший 26 очков Джош Харт, также дабл-даблы в активе Джейлена Брансона (19 очков, 14 передач) и Энтони Таунса (18 очков, 13 подборов). У "Кливленда" больше всех очков набрал Донован Митчелл (26), также дабл-дабл на свой счет записал Джарретт Аллен (13 очков, 10 подборов).
22 мая 2026 • начало в 03:00
Завершен
"Нью-Йорк" удвоил преимущество в серии до четырех побед - 2-0. Третий матч пройдет в 23 мая.
Другой финалист определится по итогам серии между действующим чемпионом НБА "Оклахома-Сити Тандер" и "Сан-Антонио Сперс" (1-1).
Демин не вошел в сборные новичков сезона НБА
21 мая, 09:54