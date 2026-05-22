Картаполов прокомментировал атаку ВСУ на общежитие и колледж в ЛНР

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Киев постоянно атакует невоенные цели, в этом их суть - негодяи и террористы, их ничто не изменит, кроме полного обнуления режима, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, комментируя атаку ВСУ на учебный корпус и общежитие колледжа в Старобельске в ЛНР.