Рейтинг@Mail.ru
Картаполов прокомментировал атаку ВСУ на общежитие и колледж в ЛНР - РИА Новости, 22.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:52 22.05.2026 (обновлено: 10:17 22.05.2026)
Картаполов прокомментировал атаку ВСУ на общежитие и колледж в ЛНР

Картаполов об атаке ВСУ в ЛНР: Киев ничто не изменит, кроме обнуления режима

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по обороне Андрей Картаполов
Председатель комитета Государственной Думы РФ по обороне Андрей Картаполов - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Председатель комитета Государственной Думы РФ по обороне Андрей Картаполов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, комментируя атаку ВСУ на колледж в ЛНР, заявил, что киевский режим ничто не изменит, кроме полного обнуления.
  • Ранее Глава республики Леонид Пасечник сообщил, что 35 человек получили ранения при атаке БПЛА ВСУ.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Киев постоянно атакует невоенные цели, в этом их суть - негодяи и террористы, их ничто не изменит, кроме полного обнуления режима, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, комментируя атаку ВСУ на учебный корпус и общежитие колледжа в Старобельске в ЛНР.
Ранее глава республики Леонид Пасечник сообщил, что 35 человек получили ранения при атаке БПЛА ВСУ по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа педуниверситета в ЛНР.
«
"Они постоянно атакуют невоенные цели, в этом вся суть киевского режима. Поэтому надо побыстрее выполнять задачи специальной военной операции и все это завершать нашей победой. Это негодяи и террористы, ничего не изменит их, кроме полного обнуления этого режима", - сказал Картаполов.
Сотрудники МЧС РФ работают на месте обрушения здания общежития колледжа в результате атаки ВСУ по Старобельску. 22 мая 2026 - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
В ЛНР спасатели разбирают завалы после атаки ВСУ на колледж
08:49
 
Луганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныСтаробельскАндрей КартаполовГосдума РФРоссияУдар ВСУ по колледжу в Старобельске
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала