11:07 22.05.2026 (обновлено: 11:16 22.05.2026)
СК рассказал о расследовании дела Арестовича*

СК: дело Арестовича находится на завершающем этапе расследования

CC BY 4.0 / Office of the President of Ukraine (cropped) / Алексей Арестович*
CC BY 4.0 / Office of the President of Ukraine (cropped) /
Алексей Арестович*. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • СК России почти завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего внештатного советника офиса президента Украины Алексея Арестовича*.
  • Ему заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
  • По данным СК, Арестович* размещал в интернете видеообращения с призывами к подрыву российских железных дорог и заявления с заведомо ложной информацией об ударах ВС РФ.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. СК РФ почти завершил расследование уголовного дела экс-советника офиса президента Украины Алексея Арестовича*, он заочно арестован, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
"На завершающем этапе расследования находится уголовное дело в отношении бывшего внештатного советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича*", - сказали в пресс-службе.
Как добавили в ведомстве, установлено, что он размещал в интернете видеообращения с призывами к подрыву российских железных дорог, а также заявления с заведомо ложной информацией об ударах ВС РФ.
"В отношении Арестовича* судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - уточнили в ведомстве.
* Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
