СК рассказал о расследовании дела Арестовича*

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. СК РФ почти завершил расследование уголовного дела экс-советника офиса президента Украины Алексея Арестовича*, он заочно арестован, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
«
"На завершающем этапе расследования находится уголовное дело в отношении бывшего внештатного советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича*", - сказали в пресс-службе.
Как добавили в ведомстве, установлено, что он размещал в интернете видеообращения с призывами к подрыву российских железных дорог, а также заявления с заведомо ложной информацией об ударах ВС РФ.
"В отношении Арестовича* судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - уточнили в ведомстве.
* Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
