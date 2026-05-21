17:25 21.05.2026 (обновлено: 17:30 21.05.2026)
В Госдуме призвали Плющенко быть готовым к обвинениям в непатриотичности

Журова: Плющенко надо быть готовым к обвинениям в отсутствии патриотизма

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко будет выступать за команду Азербайджана.
  • Светлана Журова считает, что решение Евгения Плющенко обусловлено желанием дать сыну международный опыт, но это не убережет его от критики и обвинений в отсутствии патриотизма.
  • Александр Плющенко получил спортивное гражданство Азербайджана на пять лет и сможет представлять эту страну на международных соревнованиях со следующего сезона.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 мая - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова заявила РИА Новости, что двукратный победитель Игр Евгений Плющенко, принимая решение о переходе сына Александра в сборную Азербайджана, прежде всего стремится дать 13-летнему фигуристу международный опыт, однако это не убережет его от волны критики и обвинений в отсутствии патриотизма.
Ранее несколько источников сообщили РИА Новости, что сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко будет выступать за команду Азербайджана. Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) дала 13-летнему спортсмену открепление на заседании исполкома организации, прошедшем в четверг. После получения специального документа от Международного союза конькобежцев (ISU) он сможет представлять Азербайджан на международных соревнованиях со следующего сезона. Евгений Плющенко заявил РИА Новости, что сын получил спортивное гражданство Азербайджана на пять лет.
"Если все законные процедуры пройдены - это право спортсмена. Если бы это был не сын Жени Плющенко, никто бы это не обсуждал. Для таких людей, как Женя и Яна, решение принимать очень непросто — они будут под перекрестным огнем. Большинство людей будут осуждать. Уверена, что в подготовку сына государство не вложило ни копейки — он работал в частной школе. Но все равно люди будут стараться осудить", - сказала Журова.
"Евгений решил так, потому что боится, что сын потеряет международный опыт, а в 13 лет уже нужно начинать его получать. Саше будет непросто, но в Азербайджане конкуренции меньше. Спортсмены и болельщики понимают, а обычные люди будут крайне осуждать. Жене надо быть готовым: в его адрес полетят обвинения в отсутствии патриотизма. Я всегда стараюсь быть нейтральной, понимаю аргументы обеих сторон", - отметила Журова.
Александр Плющенко выступал по первому спортивному разряду и практически не принимал участия в крупнейших всероссийских стартах.
СпортАзербайджанЕвгений ПлющенкоГосдума РФФедерация фигурного катания на коньках России (ФФККР)Международный союз конькобежцев (ISU)Светлана ЖуроваАлександр Плющенко (Гном Гномыч)
 
