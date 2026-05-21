В Госдуме призвали Плющенко быть готовым к обвинениям в непатриотичности

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 мая - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова заявила РИА Новости, что двукратный победитель Игр Евгений Плющенко, принимая решение о переходе сына Александра в сборную Азербайджана, прежде всего стремится дать 13-летнему фигуристу международный опыт, однако это не убережет его от волны критики и обвинений в отсутствии патриотизма.

"Евгений решил так, потому что боится, что сын потеряет международный опыт, а в 13 лет уже нужно начинать его получать. Саше будет непросто, но в Азербайджане конкуренции меньше. Спортсмены и болельщики понимают, а обычные люди будут крайне осуждать. Жене надо быть готовым: в его адрес полетят обвинения в отсутствии патриотизма. Я всегда стараюсь быть нейтральной, понимаю аргументы обеих сторон", - отметила Журова.