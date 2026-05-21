Российской фигуристке одобрили переход в Азербайджан, рассказал источник

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости, Влад Жуков. Фигуристка Вероника Жилина получила разрешение на выступление за команду Азербайджана, сообщили РИА Новости несколько источников, не связанных друг с другом.

Отмечается, что Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) дала 18-летней спортсменке открепление на заседании исполкома организации, которое прошло в четверг. После получения специального документа от Международного союза конькобежцев (ISU) она сможет представлять Азербайджан на международных соревнованиях со следующего сезона.

Жилина не выступает на соревнованиях с сезона-2023/24. Она подала документы на переход весной прошлого года и компенсировала выделенные на свою подготовку средства в размере 1 миллиона рублей, но тогда ФФККР не дала ей открепление. Фигуристка тренируется в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и владеет несколькими элементами ультра-си.